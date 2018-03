Plaza: "Habrá que mostrar mucho carácter y madurez"

El Unicaja parte esta tarde rumbo a Belgrado para otro encuentro trascendental. Espera el Estrella Roja (19:00), por el que pasan muchas de las opciones de estar en el play off de la Euroliga. Joan Plaza lo sabe y habla de ello en el último entrenamiento, en Los Guindos: "Vamos sabiendo que para ellos es de las últimas oportunidades de seguir peleando por el playoff y sabemos de la dureza del Pionir. Habrá que mostrar mucho carácter y madurez para optar a ganar allí".

"Para nosotros yo no sé si han sido ocho días, pero ha sido algo más corto porque entrenamos muchos días constantemente con algunas bajas, bajas que nos hacen que probablemente no vayamos con todo el equipo a Belgrado. Pero hemos aprovechado para pulir algunas cosas, introducir algunos matices", advertía de paso el catalán. Son duda Nedovic y Shermadini, con gripe y un golpe en el pie, aunque ambos se han ejercitado y apuntan a al menos viajar.

Se era bastante escéptico con el serbio, que se había perdido dos sesiones por esa gripe. De primeras y antes del entrenamiento se optaba más por dejarlo en tierra: "No sé qué decisión tomaremos, pero a priori lo ideal sería que no viajara y trabajase aquí con Boni y pudiera viajar con nosotros para estar el sábado por la tarde y jugar el domingo, esa es mi esperanza, pero también lo era verle hoy aquí y que pudiera entrenar, pero las noticias son que no puede estar. Que está con malestar, con náuseas y que no puede". Luego, eso sí, se presentó Nedovic a entrenar.

Del partido, impone el ambiente siempre ensordecedor del Pionir. Dice Plaza que la logística le ha impedido hacer un ensayo general para ir preparando el cuerpo: "Hemos hablado estos días con los jugadores de que es una pista que pone a prueba tu capacidad de jugar con una afición muy ruidosa, que llena dos horas antes el pabellón, y hay que demostrar ahora esa madurez. Nos hubiera gustado entrenar como hace unos años con el ruido del Pionir, pero entrenando en Los Guindos habría sido un caos. Es momento de demostrar que queremos estar arriba y hay que ganar en Belgrado. Tienen jugadores muy verticales, con muchos puntos en sus manos. Un grupo de cuatro o cinco jugadores que aglutinan la mayor parte de los puntos pero los demás son muy trabajadores. Hemos trabajado bien estos días y vamos a ver si lo reflejamos mañana".

Pese a la convulsa situación que vive la institución del Estrella Roja, con problemas de impagos y desavenencias en el vestuario, Plaza no se quiere fiar. "Vosotros tenéis experiencia. Eso hace que el jugador quiera demostrar que el entrenador se equivoca y hace que el equipo se una más y juegue mejor. Nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro, con los que vayamos ser capaces de demostrar que podemos competirlo, ir a pelear porque es una plaza difícil que nos gustaría superar", explica el 'coach', al que le suena más a distracción que a excusa: "Después tenemos partidos en casa que queremos competir, tenemos al CSKA, que todo el mundo da por hecho que vamos a perder. Pero sin ganar al Estrella Roja mirar más allá no sirve de nada".