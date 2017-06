Plaza, el músculo y la profundidad

Joan Plaza estuvo en el programa Málaga DXT de Onda Azul, donde dejó un reguero de reflexiones sobre la actualidad y el futuro del equipo. Insistió en las líneas básicas de la entrevista concedida a Málaga Hoy el pasado fin de semana, aunque añadió matices interesantes. "Estamos en un momento clave para poner las bases del año que viene. Vamos avanzando bastante trabajo para no encontrarme un solar cuando vuelva en agosto. Estamos en ese punto, visualizando lo que queremos que sea del año que viene", decía el técnico catalán, que en breves fechas pondrá rumbo a Barcelona.

Insistió Plaza en que no contempla ahora mismo otro escenario que seguir. "Sólo digo que me voy el viernes a casa en la Harley y me voy tal y como me vine. Yo lo dejo todo aquí. Y pueden suceder cosas. Pero ahora mismo no visualizo nada, hay movimientos de banquillos tanto aquí como en Europa. La gente especula y dice… Yo he estado trabajando en el Carpena planificando la próxima plantilla. Tenemos reuniones estos días. No tengo otro horizonte que ese", relató el técnico barcelonés, que dijo que "me atrae mucho seguir con este equipo en la Euroliga, hacer un gran proyecto, organizarlo bien, temas de viajes, recomposición de la plantilla… Me siento parte integral y me apetece mucho vivir esta Euroliga".

"Hay que tener profundidad de plantilla. Con menos de 14 jugadores no puedes funcionar. A diferencia de cualquier otro equipo europeo, queremos tener dos ventanas para jugadores de la cantera. Una es para Viny y queremos mantener la otra. Tenemos una cantera de la que nos sentimos orgullosos y queremos seguir manteniéndola. Tenemos que acertar muy mucho en los fichajes. Y eso es clave. Uta, Karahodzic, Romaric, Soluade pueden entrar en esa ventana de canteranos", prosiguió Plaza, que recordó que "tenemos que ser conscientes de que en la NBA faltan hombres grandes y se llevan a todo lo que mida más de 2.10. E incluso habrá un incremento en la D-League, les compensará jugar allí. Tenemos que ser muy selectivos. La altura se la llevan, el músculo puede que se quede aquí. Somos un gran buque, tenemos que esperar, pero no podemos fallar. Hay equipos que juegan sólo los americanos en la Euroliga. Nuestro margen de error es muy bajo. Es una obra de orfebrería".