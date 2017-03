Plaza: "El partido estaba casi para ganarlo"

No hay forma de meter mano a la Fuente de San Luis, tampoco a Valencia, en esta temporada. El Unicaja volvía a caer en la capital del Turia, aunque esta vez sí que fue capaz de competir prácticamente hasta la última jugada. Precisamente, es en esa brega en la que Plaza se detuvo para alabar a los suyos, aunque una derrota nunca sienta bien a nadie.

"Se ha visto un partido muy competido, sin especular con nada, al menos nosotros. Queríamos competir hasta el final y lo hemos logrado, pero creo que las pérdidas nos han lastrado, muchas de ellas fueron consecutivas", reflexionaba Plaza tras un encuentro en el que sufrió en el poste bajo con Dubljevic: "Nos ha hecho muchísimo daño, también Sastre o Van Rossom".

Enfrente del fantástico pívot del Valencia, durante muchos minutos estuvo un imberbe Viny al que no se le puede pedir demasiado más. "Estoy muy contento con la contribución de Viny, somos los que somos y estamos orgullosos de serlo. Tenemos un jugador en el que confiamos mucho para el futuro, pero tiene una experiencia limitada", comentó.

Plaza recordó que "hubo un momento en la primera mitad que ellos estaban en 72% en tiros de dos" y, aunque "lo hemos podido reducir", esa circunstancia "es una muralla muy grande". A pesar de todo, el técnico cajista incidió en que "competimos y fuimos duros hasta el final, hemos creído que podíamos hacerlo". De hecho, Plaza señaló a una "penetración de Fogg de la que podrían haber salido dos tiros libres. Existió un desajuste muy grande en los tiros libres, es una realidad y no una excusa".

La baja de Musli obligó en las últimas fechas a Omic a multiplicarse. A ser, o al menos acercarse, a ese jugador determinante que destacó en Herbalife. Ayer, sin embargo, fue derrotado por un Dubljevic que amenaza con ser diferencial en la gran final de la Eurocup. "Es evidente que Omic tiene una gran batalla con Dubljevic, que a día de hoy le supera en experiencia y en jugar este tipo de partidos, pero va al rebote y a la defensa. La experiencia no la compras sino que la dan los años. No tengo mucho que decir, ha cometido algunos errores que pueden pasar factura, pero nada más", indicó Plaza.

Éste recordó con tono irónico que "aunque parezca increíble nosotros veníamos a Valencia a ganar". Eso sí, siempre con un ojo puesto "en la batalla de dentro de tres días". Por desgracia, el triunfo no llegó a pesar de que "el partido estaba casi para ganarlo y sólo han sido esos errores consecutivos los que nos han sacado del partido". En lo positivo queda que el equipo "no ha bajado la cara ni ha permitido parciales, aunque no nos conformamos".

Como tampoco lo hace Plaza con el crecimiento de jugadores que parecían en el olvido, como el caso de Oliver Lafayette: "Hay que sumar todos los efectivos posibles. Oliver tiene experiencia para dar un paso adelante y espero que vaya a más y dé el nivel que todos intuimos de él".