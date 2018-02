Plaza pide comprensión

Joan Plaza analizó tras el partido la nueva victoria en la Liga Endesa del Unicaja. "Estos partidos son muy peligrosos y difíciles de jugar, la gente que no vive esto en primera persona no lo entiende, no solo por la tralla, sino porque requiere una mentalización especial, con un equipo muy bien entrenado, muy duro, no exentos de calidad", dio valor Plaza al triunfo de su equipo: "Se ha notado que teníamos las piernas pesadas no hemos ganado el rebote defensivo, ha sido bastante el termómetro, el rebote. Creo que es muy importante que la gente entienda que los jugadores pasan por subidas y bajadas, por dientes de sierra. Lo peor que se puede hacer con un jugador que está con un tono más bajo es estar hiperexigente con ellos. Es importante que la gente esté al lado del jugador que falla. Es muy importante. Los jugadores que tenemos son éticamente de lo mejor que he tenido en mi carrera, con las limitaciones que tenemos todos, pero es importante que la gente lo entienda. Vamos subiendo, creciendo y esperando nuevas batallas".

"El equipo dio un salto de calidad a principios de diciembre, y aunque hemos perdido partidos, las diferencias han sido escasas. El equipo está en línea de madurez, pero lo lleva demostrando semanas. Hemos de asumirlo como club el jugar cuatro de la cantera. El equipo no se desarma, porque no depende de una sola persona. Estamos en esa línea de madurez que esperamos incluso mejorar. El equipo está estable emocionalmente, pero aún sigue habiendo errores", prosiguió Plaza: "Hablamos hace muchos meses, cuando las cosas no iban fluidas, pero en aquel momento vendía humo. Hay rachas y rachas, tenemos que intentar que las rachas negativas sean las de ahora, que compiten con mejores que tú y tengas la opción de ganar incluso con bajas. Cuando encadenas varias derrotas consecutivas parece que estamos peor. La racha tenía que venir, no esperábamos seis partidos consecutivos en ACB. Es difícil ganar en cualquier cancha. Sí pensaba que podíamos coger racha, pero no sabía de qué tipo. Esperamos volver a coger una racha en Euroliga, con una buena dinámica que nos permitirá seguir en la lucha".

"Sabíamos que habían hecho la zona press en otros partidos, la habíamos preparado pero de una forma muy exigua", comentó Plaza al final sobre la argucia táctica que preparó Ibon Navarro para igualar.