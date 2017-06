Plaza y el 'plan Musli': "Con él se ha buscado de todo"

Dejan Musli termina su primera temporada en la pintura del Unicaja como el segundo jugador más valorado de la plantilla tras Nemanja Nedovic e incluido en el mejor quinteto de la Eurocup. A priori, balance positivo. Con números en mano, de sobresaliente. Y aun así ha dejado sensaciones extrañas auspiciadas por dos últimos meses muy por debajo del umbral en que se había movido a lo largo de todo el año. Por ello quedaron dudas de su continuidad, aunque Joan Plaza se encarga de dar algo de luz sobre su futuro. No sin aportar detalles del plan llevado a cabo para sacar al trantrán la calidad del serbio.

El catalán fue duro con Musli como con ningún jugador en Málaga estos años. Se recuerda el estruendo formado tras el descalabro copero como una de esas situaciones. "Casi todas con un fin y se lo dije a él y su representante", dice Plaza, que defiende ese modelo para presionar al nacido en el actual Kosovo: "Quiero sacar el máximo rédito a esa situación, el equipo está por delante de todos. Hay jugadores que requieren un nivel distinto de comunicación. Con él se ha buscado todo. Es la persona con quien me he reunido más veces este año. A veces subes la exigencia en el entrenamiento, provocando una reacción con él. Si te preguntan por él en la rueda de prensa, pues intentas sobrecargar la importancia que tiene en el equipo su participación. Intentando tocar todas las teclas para que un jugador reaccione".

"Es una persona que nos puede ayudar muchísimo, pero ha de estar al nivel", reclama

Joan Plaza gusta de las cualidades de Dejan Musli, quien detrás de los palos afirma su técnico que "sabe que para nosotros es una persona fundamental". Su crítica no es cuestión de aptitud, por tanto: "Ha de estudiarse a sí mismo. Cada uno tenemos nuestro historial. Por su talento no debería estar en Europa y él lo sabe. Debe analizarse y saber por qué no ha sucedido cuando era un proyecto impresionante con 16 años, con 18 y con 20. Si es falta de hábito, de falta de constancia, de conformismo... Qué le falta para explotar".

El ex del Manresa dejó atrás las críticas en el tramo más fundamental de la temporada, dando un paso adelante especialmente en Eurocup. Una lesión de tobillo contra el Krasnodar rompe su ritmo y a raíz de ahí nada es igual. La fiebre le impidió, además, mejorar en el play off y se vio minimizado ante el Real Madrid. De esa dolencia "desafortunada tras dos o tres meses muy buenos" se lamenta Plaza. "Le costó mucho subirse al tren. Es un hecho que le ha costado. No ha habido mala predisposición, pero no ha vuelto a estar a ese nivel. Utilizas todos los canales, incluso hablando con su agente, para que te ayuden a llegar al máximo", comenta el preparador cajista.

Esas prestaciones mostradas permiten que, como dejan entrever las palabras de Plaza, su futuro siga pasando por Málaga. Con condicionantes, eso sí: "Se ha demostrado que estando bien es muy importante. Hemos de examinar lo que son los clubes europeos y españoles. Es una persona que nos puede ayudar muchísimo, pero es la exigencia mínima. Ha de estar al máximo nivel y el nivel de constancia. No tenemos el derecho nadie el año que viene, ni entrenadores ni jugadores, de fluctuar. Debes venir de Moscú e ir a matar a cualquier pista de la ACB. En esas condiciones me interesa".

No obstante, el dueño del banquillo del Carpena sigue siendo duro. Pide hechos. "Las palabras están bien, pero hay que plasmar en la pista ese esfuerzo. Si no se está dispuesto, pues lo mejor es dar un paso atrás, pero no solo él, sino cualquiera", avisa, e insiste: "El mejor Musli que hemos visto es muy válido para el año que viene. A nivel talentoso nadie discute que tiene nivel Euroliga, pero no podemos tener jugadores especialistas, más con lo que exige. Has de venir hecho un roble, físicamente fantástico. Eso le pedimos a Dejan y a cualquiera".