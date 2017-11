Plaza se prepara para estar sin Nedovic

Existían esperanzas, aunque pocas, de que Nedovic regresase a las pistas para echar una mano en la compleja situación. Volvió a quedarse sin vestir el escolta, que aún padece dolores en la articulación. Suma tres partidos fuera, aunque a tenor de las palabras de Plaza quizá no sea el último.

"Tenemos que recuperarlo, tiene una lesión muy peliaguda, se recuperó del problema que tenía con la selección, pero ahora tiene otro. Quizá la única posibilidad puede ser, hablo ahora gratuitamente, que pare dos o tres semanas", reconoció para pedir un paso adelante del resto: "Tenemos que ser capaces de sobrevivir a lesionados, rotaciones y demás. Hemos de ser nosotros y no desvirtuarnos".

No admitió la dependencia de Nedovic, aunque sí lamentó lo que se pierde con su ausencia. "Cuando entre todos (club, staff, jugadores) hemos creado un jugador franquicia es evidente que te aporta una serie de valores. El año pasado jugamos la final de la Eurocup y él juega como uno más. No hemos creado algo para que se dependa totalmente de él. Pero es evidentemente que son 14 puntos menos, es el mejor pasador del equipo, que da cinco asistencias por partido y tiene un don para jugar el baloncesto. No me gustaría ser socio o presidente del club con un entrenador que hiciera bandera de un jugador que no está", cerró.