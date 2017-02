Plaza prepara sorpresas

El Unicaja se ejercitó por primera vez en Mendizorroza. La única noticia negativa es que Adam Waczynski no acabó el entrenamiento por una contusión intercostal. Jugará, no obstante, esta noche de no empeorar mucho la situación. El alero polaco ha ido ganando en fiabilidad con el paso de los jornadas.

El equipo, a decir de quienes le han visto trabajar, ha realizado una semana de entrenamientos de alto nivel, de lo mejor de la temporada. En su comparecencia, Plaza se mostró enigmático, como si se guardara alguna sorpresa en la rotación. "La clave estará en ser capaces de contemporizar durante unos minutos al rival defensivamente, con argucias, zonas, cambios defensivos, alternativas... Dando responsabilidad a jugadores que durante el año tienen menos", dejaba caer Plaza. ¿Titularidad para Lafayette para resguardar de faltas a Alberto para más adelante? ¿Minutos para Viny para desgastar a Tomic? Puede ser también clásico juego de nervios. Incidió Plaza en la idea de evitar cansancio y tener frescura al final. "Hay que administrar muy bien a tus jugadores, siendo capaces de tener también un bagaje táctico que te permita ir sufragando los momentos que estés más jodidos físicamente, donde no puedas depender de tus jugadores más anotadores", sentenció el técnico cajista, que volvió a decir que "somos capaces.