Plaza quiere "la guinda"

Joan Plaza estaba contento al acabar el partido en el Buesa Arena. Insistió en la necesidad de culminar el trabajo, pero, evidentemente, ganar en la pista de un equipo de Euroliga es un espaldarazo al trabajo del Unicaja en las últimas semanas. Denota ambición y ganas de competir del cuadro malagueño, algo que celebra su entrenador. Repartió elogios, aunque también dio algún palo para aquellos jugadores que no estuvieron al mejor nivel.

"Estamos contentos por ganar en una pista tan compleja como ésta. Creo que el secreto ha estado no tanto en el rebote, que lo hemos ganado por diez, sino también la igualdad de balones recuperados y perdidos. Hemos ganado tres cuartos por poca diferencia y empatamos el otro, el balance no me parece injusto", analizaba Joan Plaza, que mandaba también un mensaje a los jugadores interiores: "No hemos tenido un gran día en el juego interior, hemos fallado cosas fáciles debajo. Lo hemos compensado con acierto fuera. Dani Díez ha estado genial en el rebote, defensivo y ofensivo, tocando muchos balones. Eso nos compromete a acabar mejor si cabe. Tenemos un partido muy difícil en Murcia y cerramos con el Betis, que puede que venga con opciones para salvarse. Pero estamos contentos porque hemos ganado en la pista de un equipo que está haciendo una temporada cojonuda, que ha competido genial con el CSKA. Estamos satisfechos de ser capaces de competir con un equipo así".

"Es evidente que hemos ido sumando después de ganar la Eurocup", prosiguió el técnico su alocución en la sala de prensa del Buesa Arena: "Hicimos muy mal partido en Barcelona, pero el resto lo hemos ganado. El equipo está más compacto, más seguro, tiene ganas de más después de ganar la Eurocup y meterse en la Euroliga. Queremos ser competitivos hasta el final y quiero que esta victoria sirva. Si sirve para estar entre los cuatro primeros debemos corraborarlo. Es posible que podamos caer aunque estemos entre los cuatro mejores, la liga es muy complicada".

"Ha habido dos inflexiones. Hemos estado ocho arriba y nos han recuperado y nosotros 10 abajo e igual. No ha habido relajación, sino que haces varios errores y el otro hace varios aciertos, como los triples de Carlos Suárez, son triples que nos han permitido meternos. Llegas a final de temporada y las fuerzas van como van, es normal que haya altibajos. Queremos ponerle la guinda a la temporada con un gran final de la Liga Endesa", remachó Plaza antes de pensar en el duelo ante el UCAM Murcia.