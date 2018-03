Plaza reabre la puerta a un refuerzo

El estado de Shermadini genera mucha incertidumbre y preocupación en el club. Se le notó a Plaza cuando habló en Madrid, que teme perderlo en uno de los momentos culminantes de la temporada. Mañana, a más tardar el miércoles, se le harán unas nuevas pruebas al georgiano, al que no le remite el dolor en su pie derecho, que le apartó de jugar la segunda mitad en Belgrado y ayer frente al Movistar Estudiantes.

Los augurios no son los mejores. "Tenemos una prueba pendiente y tenemos miedo, honestamente. Puede ser algo liviano de un par de semanas o algo como lo que ha sufrido el Madrid y que esté ocho semanas fuera", comentó Plaza a los micrófonos de Movistar, aspecto en el que profundizó después en la sala de prensa: "Ojalá no tengamos el peor escenario porque serían ocho semanas. Si no es el peor tendría una adaptación paulatina al equipo, pero es una lesión muy complicada con la que no podemos jugar. Es una lesión muy peligrosa".

"Puede ser una fractura por estrés y aquí en Madrid otro equipo lo ha sufrido y ha tenido a algún jugador fuera", reconoció Plaza de la dolencia de Shermadini. Se refirió el técnico a la misma lesión que sufrió Anthony Randolph, una lesión de estrés en la base del tercer metatarsiano del pie derecho que le tuvo varios meses fuera de las pistas. Volvió el americano una semana antes de la Copa del Rey. Habrá que esperar a esas pruebas para determinar cuál es la dolencia exacta que padece Shermadini y cuánto tiempo deberá estar en el dique seco. En los exámenes médicos de la semana pasada se descartó rotura, por ello viajó a Belgrado, pero en la nueva situación sí entra dentro de los escenarios posibles.

La posible baja de Shermadini provocó que el preparador catalán reabriese la posibilidad de reforzar al equipo, una vez no se gastó el remanente que dejó la salida de Musli. "Ahora estamos en un momento clave y hemos encontrar soluciones dentro del equipo o fuera, lo que haga falta", deslizó. Resulta conveniente apuntar que si llega una supuesta incorporación ya no podría participar en Euroliga, donde esta semana anterior finalizó el plazo para inscribir nuevos jugadores.

También queda por ver qué ocurre con Augustine, que acabó con molestias en la rodilla. "James ha recibido un golpe en la rodilla, por lo que lo he tenido que parar en la primera parte. En la segunda, ha hecho el esfuerzo de empezar el tercer cuarto, pero luego no podía seguir", confirmó Plaza. No obstante, su situación requiere de mucha menos gravedad.