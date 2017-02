Plaza: "Con 21 regalos es muy difícil ganar"

Las pérdidas de balón (16 al descanso, 21 al final) fueron el caballo de batalla del Unicaja en su derrota en el Gran Canaria Arena. Así lo entendió Joan Plaza al ofrecer su análisis de la derrota de su equipo en tierras insulares.

"Las pérdidas han sido el gran problema, 16 pérdidas en dos cuartos es invitar al rival a que te gane. Lo reducimos en la segunda final, pero nos ha pesado. El Gran Canaria ha jugado con un nivel de hiperagresividad grande, pero nosotros tenemos 12 faltas al descanso y ellos seis. Sólo hemos perdido cinco en la segunda parte, pero las pérdidas han sido la gran rémora junto al rebote defensivo", explicaba Joan Plaza: "Han tirado 10 tiros más, que es una gran diferencia. McCalebb ha solucionado en el 1x1 al final y han metido triples bien punteados por nuestros jugadores. El equipo ha competido, ha hecho una buena segunda parte, mejorando, tuvimos opciones, pero un equipo de este nivel no puede tener tantas pérdidas por más agresividad que tenga el rival, que obliga a jugar muy lejos del aro. Hemos salvado el average, pero no es algo que me estimule especialmente·.

Sobre la remontada padecida con un parcial de 17-0 entre primer y segundo cuarto, Plaza explicó que "muchas veces salimos pensando que los que pueden decidir partidos y ganarlos pueden ser McCalebb o Hendrix, pero cuando sale la gente del banquillo salió con mucha energía, subió el pistón de intensidad, lo han elevado a finales de cada cuarto. En la media parte nos hemos puesto un espejo delante. Puede ser que algún árbitro no vea alguna falta, pero no podemos estar pendiente de ello, de un mal pase, de que un rival me golpee un brazo, esto es baloncesto profesional. Los jugadores pueden parar a un jugador, pero el trabajo no está hecho. El Herbalife sabe jugar con el marcador en contra y a favor. Kuric y Salin los han metido los triples aunque estaban bien defendidos. Nadie ha sido capaz de romper el partido, pero quizá ha sido la mala primera parte la que ha pesado", aseguró el entrenador, que no quiso apelar al cansancio: "Cuando juegas entre semana es una suerte. Jugamos el miércoles y Gran Canaria martes. No lloro por esto, es un privilegio jugar entre semana, es independiente del rival".

"Seguimos sextos", aludió Plaza a la situación del equipo: "Hay números de que el equipo local gane cuando vienes a Las Palmas. Sin ese trauma de los balones perdidos el partido hubiera estado reñido. Cuando haces 21 regalos es muy díficil ganar. No pensaba en que si ganábamos le metíamos tres victorias. Herbalife estará ahí arriba. Cuando pierdes siempres echas de menos cosas. De la misma manera que no puedes echar campanas al aires cuando ganas por 11 en casa, tienes lo que tienes. Somos imperfectos, empezando por el entrenador. Comprar instinto matador equivale a varios ceros. Pero estoy muy contento con la plantilla que tengo, con el grupo humano. Excepto en Valencia, este año siempre hemos competido. Tenemos entereza para jugar balones ajustados. Jugadores que tenemos adquirirán experiencia en varios años. Aquí perdimos por 30 puntos el año pasado, hemos dado otra imagen. Si pierdes de cinco puntos, con dificultad para recuperar, el Gran Canaria ha tenido una avalancha de gritos, de manos y brazos".