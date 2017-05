Plaza: "Hay que saber usar la ventaja de campo"

El objetivo de ser cabeza de serie en primera ronda del play off está en el zurrón. Motivos hay para celebrar, pero en su justa medida. Se abren ahora las eliminatorias por el título, que enfrentarán al Unicaja con la gran sorpresa del año, el Iberostar. Tres partidos, dos en el Carpena si fuera necesario. Pese a esa ventaja, Plaza no quiere triunfalismos.

"Hemos ganado, somos cuartos, estamos muy felices por ello y por tener la ventaja del campo. Hay que saberla usar, no será la primera vez que no se saca ventaja. Lo firmábamos antes de empezar el año, lo hemos logrado y nos hemos de felicitar todos. Queremos hacer un play off largo, tenemos que descansar e ir con las pilas cargada para vernos las caras con un rival complicadísimo", señaló Plaza.

Al técnico catalán parace importarle poco que su equipo venciera en ambos partidos ligueros. Así, Plaza avisó que "en un play off las cosas cambian mucho, sobre todo cuando es a tres partidos". El entrenador del Unicaja reflexionó que "a siete partidos es raro que no gane el mejor, pero a tres, ya lo sabemos en nuestra piel, puede pasar".

Con ese planteamiento, lo que toca es "concentrarse muchísimo" y "jugar con el máximo nivel de concentración posible en el primer partido". Para Plaza, ese primer envite es prioritario. "Hay que jugar como si se acabara la vida. Emocionalmente tranquilos y dar lo mejor", aseguró.

Curiosamente, frente a frente estarán los dos únicos campeones continentales hasta la fecha. A expensas de que se dispute la Final Four de la Euroliga, Unicaja e Iberostar llegan al primer cruce con los títulos de Eurocup y Champions bajo el brazo: "La eliminatoria en sí es atractiva, aquí se juega el mejor baloncesto de Europa. Tenerife es un equipo duro, intenso y saben a qué juegan. El último partido en casa no va a servir de referencia".

Mensajes que sirven para no bajar el pistón de una plantilla motivada, que enlaza un tramo final de temporada excelso. "Al mínimo punto de falta de humildad nos pueden dar bien", apuntó un Plaza que quiere esperar para poner las notas a sus jugadores: "Si perdemos contra Tenerife me vais a dar. Las notas se dan en junio, a poder ser a final del mes".

Un premio, el de ser cuartos, que se consiguió después de tocar techo con el triunfo histórico en la Eurocup. Ese empuje final sirve para que Plaza dé la cara por el trabajo de su equipo. "Ha sido un premio a la perseverancia tras la Eurocup. Podíamos habernos echado a la paja, hablando vulgarmente. El equipo ha ganado muchos partidos y sigue bregando, eso es una gran señal. De eso sí que estoy satisfecho. De que no se hayan rendido, me queda hambre y a los jugadores también", confirmó.

Sobre el choque ante los béticos, Plaza asumió que "no ha sido un partido especialmente interesante", teniendo el conjunto cajista "muchos fallos de dos y de uno". En el lado positivo, en las fortalezas, el gran rédito logrado a través de las capturas: "Hoy sí hemos dominado el rebote. Hemos salvado un partido que podía haber sido más complicado por las circunstancias, aunque no con la tranquilidad que a todos nos hubiera gustado".

Motivada, la diferencia final en el marcador, porque "el Betis tiene talento" y "nosotros arrastramos un tute que hace que muchos jugadores infalibles en el tiro libre, fallen". Pero en un día así, el cajismo se fue a casa orgulloso, además, por el buen partido de Viny Okouo. "Viny ha estado a buen nivel, sigue dando pasos", espetó su entrenador.

Con ocho equipo pugnando por el título, Plaza expresó su sorpresa por la eliminatoria entre Valencia y Barcelona, ya que el técnico catalán pensaba "que Valencia iba a ser segundo".

Por último, el preparador del Unicaja enfatizó en la importancia que le da a recuperar la mejor versión de Musli y así no depender tanto del perímetro. "Necesitamos más aportación en el juego interior. Recuperar al Dejan de Múnich es importante, él está poniendo mucho de su parte haciendo dobles entrenos", dijo del líder del juego interior verde.