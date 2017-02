Plaza saca músculo

El Unicaja tiene por delante un punto crucial de la temporada. Y para hacerlo bueno, una eliminatoria contra el Bayern de Múnich que será especialmente dura. Toca responder con contundencia ante un equipo situado entre los mejores de esta competición. Después del fiasco en Vitoria, el aspecto psicológico es fundamental y lo destaca Joan Plaza, que ve a su equipo especialmente motivado: "Nosotros iremos a degüello, iremos a dejarnos los huevos directamente. A trabajar, a dar el 200% de cada uno de nosotros de tal modo que cuando nos reflejemos por la noche en el espejo no nos quede duda de que nos hemos vaciado".

Ayuda estar mentalmente fuerte para estarlo en lo físico. Ese término es el más utilizado en los últimos días para hablar tanto del Bayern en un lado como el Unicaja en el otro: "Hace unas semanas me fijaba en Simeone o Guardiola, que siempre que vas a jugar un partido de enjundia ves al rival muy fuerte y duro. Ellos son un equipo físico, completo, compensado, con jugadores que podrían estar en Euroliga o NBA, veteranos que compensan con ese saber estar, un buen entrenador, una afición fuerte, gran poder económico... Lo que intentamos es que cuando juegas contra equipos de este nivel es hacer lo tuyo muy bien".

El catalán pide ser más regulares: "No podemos jugar 36, sino 40 minutos a alto nivel"

Hablaba Djordjevic de la altura de Omic para refrendar el juego físico del Unicaja. Plaza cree que no es una cuestión de centímetros, con hombres como Booker y Zirbes que pueden crear problemas. "Tienen cincos más bajos que los nuestros pero muy versátiles, muy físicos, que es lo que la mayoría de equipos de máximo nivel en Europa tiene. Jugadores no muy altos pero muy duros físicamente. También cuatros muy buenos tiradores, gente que puede abrirse y postear. Su juego interior es muy versátil y muy rico", apunta el técnico cajista, que ve una prueba de madurez para su equipo: "El primer partido es importante porque te ubica en la eliminatoria. Es un test para ver el grado de ambición y madurez que tenga el equipo para aguantar parciales, estar duro ante situaciones adversas, ver el arbitraje... Un primer partido de un play off tan corto como este es siempre muy importante".

Quiere abrir los cuartos bien en un Audi Dome que estará repleto. "Es una afición curiosa porque empiezan de pie y aplaudiendo en el partido, generan una presión muy grande sobre el rival y el arbitraje", apunta sobre los germanos. Allí ya cayó el equipo, igual que en el Carpena, cuando se vieron las caras en la primera fase: "En los dos tuvimos opciones de ganar y competimos bien. Ellos estuvieron muy acertados en momentos clave. Johnson tenía una media como de seis puntos se fue sobre los 20 allí en Múnich cuando lo teníamos muy entre las manos". Toca mejorar para evitar que se repita la historia. "Debemos comprender que no podemos jugar 36, sino 40 minutos a un gran nivel. Sobre todo de actitud, de no bajar la guardia en ningún momento, de estar muy alerta", asegura Plaza.

"No cambiaría ninguna coma de lo que hemos entrenado" es el otro mensaje que deja. Confía en los suyos y opina que "cuando cambias demasiadas cosas para un partido no te suelen salir bien". Aprovechó Plaza la rueda de prensa, además, para recordar la figura del fallecido Pablo Ráez y su característico gesto. "Por Pablo y todos los Pablos del mundo", Plaza saca músculo.