Plaza: "Hubo una sensibilidad distinta en un lado y en otro"

En el lustro que anda cerca de alcanzar Joan Plaza en Málaga, no ha sido rutinario verlo señalar con el dedo a los árbitros. Muchas veces ha dejado algunas puyas de soslayo, pero nunca tan abiertamente como ayer.

"El nivel de exigencia es muy distinto en un lado y en otro, hay que estar protestando cada semana para que hagan las cosas un poco mejor. Pensamos que favorecemos las cosas siendo más pudientes con unos y así nos va. Peleamos contra muchos, no contra solo uno", comentó Plaza a los micrófonos de Movistar.

No fue producto de un calentón, ya que sostuvo su discurso en rueda de prensa. "Lo único que sé es que hace unas semanas hablé con un entrenador que me decía que se quejaba cada semana. En este club, en esta época, no es nuestro estilo. Si eso ha de condicionar situaciones, no sé si hay que replanteárselo. He visto una sensibilidad especial en un lado más que en otro y estoy muy orgulloso de un club que no va llorando cada semana. No es muy justo porque hubo situaciones, hay que ver el vídeo y no serán tantas, pero veo una sensibilidad distinta y no puede ser", comentó el catalán, que tiró de estadísticas: "Somos de los equipos que menos faltas comete en la liga y es muy extraño que podamos acabar con el mismo número de faltas y la tendencia es que acaben igualados, quizá yo también la haría. No puedes penalizar al otro pitando más faltas de las que hace. Intentamos defender correctamente y a no hacer faltas. Si acabamos igualados, algo no cuadra. Yo solo puedo exponer esta situación, veo una inquietud distinta. Nunca diré si hemos perdido por esto, pero no entiendo muchas de las cosas que han pasado".

Pese al tropiezo, acabó contento el entrenador. "Cuando pierdes nunca estás satisfechos, pero dentro de esa línea de exigencia en este club el hecho de competir con un equipo que solo ha perdido tres veces en esta liga es muy bueno, habla bien de que el equipo compite y se lo agradezco. La diferencia fue muy corta y hubiera sido justo que hubiéramos ganado. Nuestro mal balance defensivo, anotaron 16 puntos al contraataque, sabiendo que es su mejor arma fue un lastre", explicó Plaza, que lamentó la última jugada: "Fuimos capaces de parar a sus jugadores aparentemente más brillantes, pero Causeur tiene talento para meter esa canasta. Quizá deberíamos haber sido más agresivos. Que te metan una canasta a falta de segundos…debes evitarlo. Estoy orgulloso de mis jugadores, aunque hemos de hacer mejor las cosas en pequeños detalles. Cuando lo haces con este nivel de competitividad es para quitarse el sombrero".

El equipo concede más atrás desde hace unas semanas, lo que el técnico verde trató de explicar. "Tenéis que entender que desde hace un mes jugamos más partidos que desde el año pasado. Tenemos a nuestro jugador más valorado lesionado y esto genera un desajuste, más el cansancio lógico. Hay una realidad que hemos de asumir porque juegas muchos partidos. Hay jugadores que llevan en sus piernas muchos partidos, las cosas son muy distintas en algunos. Todo eso creo que lo explica. Somos un equipo muy ordenado cuando nos llega la sangre a la cabeza en defensa, pero eso con cierta lógica a final de temporada cuesta. El nivel de carga es muy grande", reconoció Plaza, que sacó la cara por el equipo: "Perdemos partidos, pero lo que siempre queremos es competir. El equipo se deja la puta piel. La clave es que nadie nos ha sacado a hostias. ¿Qué nos falta talento, a mí el primero, para estos finales? Sí. Bienvenidos a este nivel de competición".