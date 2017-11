Plaza: "Si hay que sobrexplotar a 8 ó 9 jugadores lo vamos a hacer"

Compareció Joan Plaza antes de partir hacia Atenas. Aprovechó el técnico estos días de tregua para asentar conceptos en el grupo. "La semana ha ido bien, hemos trabajado bastante bien. Elaborando posturas no solo a nivel técnico, también de planteamientos del grupo para redefinir nuestras estrategias a largo plazo. La plantilla ha trabajado con seriedad de dar un paso adelante", reconoció.

No estarán en la expedición cajista Adam Waczynski y Giorgi Shermadini. "Los dos jugadores que no vienen no han entrenado ningún día, esperamos que hoy nos den un poco de luz para el domingo", admitía el catalán, que ve a Nedovic bastante mejor: "Ha entrenado a buen nivel y nos falta que juegue partidos a nivel constante al nivel de responsabilidad que se le requiere".

Hizo hincapié en la querencia de no administrarse. "Cuando lo hemos hecho, lo hemos hecho mal. Si hay que sobreexplotar a 8 ó 9 jugadores lo vamos a hacer", dijo para admitir que van con la máxima ilusión al OAKA: "Somos capaces de competir con ellos si jugamos como lo hicimos ante el CSKA. Ha habido muchas fracciones de partidos buenos, pero hemos de ser constantes".