Plaza: "Tenemos que ser más sólidos atrás"

Quiere el Unicaja cerrar la Euroliga con dos encuentros dignos, como su temporada. "Hemos tenido un inicio y un final de Euroliga en el que sería bonito rematarlo. Empezamos con Fenerbahçe ganando y nos gustaría acabar la temporada en casa con Olympiacos ganando también. Los jugadores saben que la mejor manera de preparar el partido del domingo es jugar bien este. Sabemos de su dureza, pero el equipo a pesar de haber sufrido unas derrotas quiere acabar muy bien", explicó Plaza, que ve a la plantilla con ganas: "Han entrenado mejor estos dos últimos días, siendo conscientes de que hemos de hacer las cosas mejor, sobre todo defensivamente. Nos apetece despedirnos bien de la Euroliga, en la cual nuestra media ir novenos o décimos, no queremos separarnos de esa posición que ha sido la habitual".

El catalán analiza la mala dinámica del equipo, que perdió seis de los últimos nueve choques. "Es cierto que ha podido haber una acumulación de partidos, que se ha unido a algunas lesiones importantes, como la de Shermadini. Algunos equipos tienen más lesionados, pero no tienen a su jugador más valorado fuera. El cansancio, más allá de esas lesiones, puede haber provocado que no hayamos jugado a nuestro mejor nivel. Es cierto también que hace una semana se había ganado al Barcelona y hace algo más habíamos logrado un récord histórico de puntos y triples. La acumulación hace que encadenes rachas de partidos ganados o perdidos, que hace que todo se magnifique. Cansancio y lesiones es algo que va implícito en todos los que tenemos el privilegio de jugar la Euroliga y no me parece que yo como entrenador sea alguien que tenga que llorar", comentó.

Uno de las facetas más resentidas es la defensa, donde Plaza pone el foco. "Saben que jugamos contra equipos top, que probablemente van a estar en la Final Four. Debemos cometer los errores posibles, tener más orden sobre todo en defensa, no hacer regalos en balones perdidos…Percibo que los jugadores están bastante concienciados, pero hemos de ser más sólidos atrás", reconoció el barcelonés.

El extenuante calendario provoca que muchos jugadores padezcan molestias, que repasó el técnico verde. "Augustine tiene un poco menos de dolor, por lo que lo tenemos entre algodones. Livio, aunque no puede jugar en la Euroliga, nos permite darle más descanso en los entrenamientos. Nedovic, a pesar de que quiere jugar, refiere algo de dolor que no quiere manifestar para no dejar de jugar. Viny tuvo una sobrecarga en la rodilla que le afectaba a la espalda, pero ha podido hacer dos buenos entrenos. Y Shermadini es la tercera de semana, no lo esperamos hasta el doble de esto. Él nos está mostrando una gran predisposición para estar cuanto antes", dio a conocer Plaza, que también habló sobre Jean-Charles: "Livio está adaptándose, está ayudando sobre todo a dosificar a los jugadores lesionados. Esperemos que lentamente vaya teniendo una participación mayor. Estoy contento con lo que estoy viendo de él día a día".