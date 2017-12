Plaza da tiempo al sustituto de Musli: "No se fichará por fichar"

La marcha de Dejan Musli al Brose abre la puerta a un fichaje. El club no lo descarta, tampoco Joan Plaza, pero no se espera que esto ocurra de inmediato. El entrenador lo dejó claro ayer en sus palabras. "Estamos en la línea de no fichar por fijar", dijo, y es que quien llegue asegura que no tendrá un rol principal dentro del roster cajista.

"Hemos de estudiar el mercado. La gente que nos rodea no quiere tapar el agujero de cualquier manera. Los jugadores que podamos fichar han de ser hombres que no distorsionen y que sepan que vienen a complementar. Hay jugadores que son estrellas en otros equipos y aquí tendrían un rol distinto, y estamos en la línea de no fichar por fichar", dice el catalán, que avisa al que venga: "Que sepa que viene a entrenar sólo o a sólo jugar la Euroliga, lo que le permitirá mostrarse o renovar. Hay que ser consecuentes con lo que hicimos en verano. Estamos a muerte con los jugadores que tenemos. Insisto que esto no lo entenderá todo el mundo".

Sobre la baja de Dejan Musli, Plaza asegura que "fue una decisión que se tomó y venía por el verano. Hay situaciones contractuales y de entrenamiento que se os escapan. Tratamos de ser coherentes, no podemos estar en misa y replicando". La decisión, pues, era inamovible. "A veces nos equivocamos, pero las cosas se hacen pensando en el bien del equipo. Esto no me altera. Tomamos una decisión y apechugamos con ella. Esto es la profesionalidad llevada al quinto elemento", señala, y de paso mantiene que su comportamiento con el serbio fue el correcto: "El día antes de irse estuve pasándole balones 20 minutos. Cuando un jugador no juega, entiendo que pueda estar enfadado".