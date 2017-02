Plaza tira de positivismo

El Unicaja enseñó su perfil más favorecedor para ganar al Alba Berlín a pesar del sufrido último cuarto. Joan Plaza quiso dar valor a su rival y estimar positivamente los pasos que da el equipo. "Cuando vas superando obstáculos, con más o menos dificultad, estás en la vía de tus objetivos. El Alba es un equipo difícil de ganar, por su desfensa de riesgo con la que generan muchas pérdidas y ansiedad", señaló, añadiendo además ese punto de nerviosismo que podía dar lo importante del partido: "Estábamos en la tesitura de que si ganábamos estábamos clasificados, y eso impide a un jugador estar con total naturalidad en pista".

"Valencia ganaba de 13 puntos y el Alba se puso a cuatro faltando menos de un minuto. Son equipos que batallan, tienen talento, y si no eres capaz de sellar bien el partido puedes perder", detalló el técnico catalán sobre el conjunto alemán, al que definió como un equipo "con un ritmo muy alto, muchos tiros, triples abiertos y ahora con Kikanovic compensando el juego interior".

Dibujó sensaciones contradictorias Plaza al apuntar a la incapacidad del equipo para cerrar bien los partidos, pero se quedó con los "buenos porcentajes de dos y de tres y fuimos bien en el tiro libre, que siendo quienes somos es para estar satisfecho". Insistió, además, en las buenas vibraciones que le traslada su plantilla: "Las sensaciones en entrenamientos y muchos momentos es de que el equipo se está acercando a lo que queremos. Desde los 101 puntos que recibimos del Madrid en la primera jornada hasta ahora hemos bajado muy lentamente 25 puntos de registro en defensa. Ya estamos en parámetros de otras temporadas donde promediábamos 75 o 76. Y eso en un equIpo con tanto talento en las manos es para tener en cuenta. Son muchas cosas". "Llevo diciendo de hace tiempo que no paro de tener buenas sensaciones. El equipo tiene anchuras de hacer algo bonito. No sé cuantificarlo, pero estamos en condiciones de hacer algo muy bueno si seguimos a este nivel", añadió.

Los pitos a Plaza volvieron en este segundo partido consecutivo en el Carpena tras el doloroso tropiezo contra el Valencia. El preparador cajista cuestionó las dudas que genera, aunque mantuvo en todo momento su "respeto a lo que la afición opine". "Moriré en la pista porque vivo por ello y sería la mejor manera de irme para otro barrio. Lo doy todo, 100%. Puedo volver a Madrid, Sevilla, Kaunas o Badalona y ya habéis visto. Dejo la vida en cada entreno, en cada partido. Puedo gestionar mejor o peor las cosas y eso quien lo ponga en duda es libre, pero lo doy todo. Me dejo la piel cada santo día y el público dirá. No me iré abajo para nada. Vivo el momento y estoy contento cada vez que me voy a acostar de mi integridad y mi coherencia a la hora de trabajar. Quiero mucho a Málaga, su forma de trabajar y lo que me han dado y eso nunca lo olvidaré", concluyó.