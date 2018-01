Preocupación con Nedovic

El vaso se llenó a la mitad en el Coliseum de Burgos. Lo abandonó con triunfo el Unicaja, pero con dos jugadores maltrechos en la expedición. Cayeron lesionados Nedovic y Brooks, que empañaron una victoria provechosa.

La preocupación se centra sobre el balcánico. Con menos de un minuto para poner el broche al tercer cuarto tuvo un mal apoyo tras encestar un triple y caer sobre Sebas Saiz. El tobillo derecho se resintió en el impacto contra el parqué, donde el escolta tenía visibles gestos de dolor. Se marchó al banquillo sin apoyarlo y allí vio los 11 minutos restantes. "Parece ser que es esguince de segundo grado, por lo que no pinta nada bien. Hasta que no lleguemos a Málaga no sabremos nada", concretó Plaza en rueda de prensa.

Las pruebas definirán más exactamente el alcance del esguince, pero de confirmarse los pronósticos del entrenador el serbio se perdería varias semanas. Por lo que la Copa peligraría. Una faena para el Unicaja, que puede perder a su jugador franquicia en las fechas claves que se avecinan.

También hizo saltar las alarmas Jeff Brooks, que cayó al suelo tras intentar meter una canasta y se resintió de otro esguince en el mismo tobillo derecho que se había hecho días atrás. Parece bastante menos serio y parará un par de días para recuperarse.