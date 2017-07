Pretemporada coja

Disponer de jugadores internacionales en una plantilla tiene una doble lectura. Es indicativo de que poseen buen nivel, pero obliga a pagar un peaje físico y, tal y como está configurado ahora mismo el calendario, un retraso a la hora de conjuntar un equipo. El Unicaja puede verse este verano sin más de media plantilla hasta días antes de que la Supercopa de España comience en Gran Canaria el viernes 22 de septiembre. El Eurobásket acaba el domingo 17 de septiembre. En estos momentos siete de los 12 jugadores con contrato en la plantilla están convocados por selecciones nacionales para participar en el evento que tendrá lugar en Finlandia, Israel, Rumanía y Turquía.

Nemanja Nedovic y Dragan Milosavljevic están entre los 18 preseleccionados de Serbia que la próxima semana empezarán a trabajar a las órdenes de Sasha Djordjevic. Nedovic dudó si tomarse un verano sin competir, pero decidió ponerse a disposición del seleccionador. Milosavljevic ya está recuperado del codo y fue parte del equipo que estuvo en el Eurobásket de 2015.

Díaz, Díez, Shermadini, Nedovic, Milosavljevic, Salin y Waczynski, reclutados

En España, Alberto Díaz y Dani Díez comenzarán este domingo la concentración de Benahavís con España. Las posibilidades de estar en el Eurobásket son reducidas a priori. Alberto podría pelear por una plaza libre en el exterior. Díez fue cortado en los veranos previos por Scariolo tras estar en la primera lista. Pero el técnico no ha dudado en premiar los méritos y el trabajo en convocatorias anteriores. Hay hueco.

Adam Waczynski es uno de los capitanes de Polonia y está en la primera lista de 24 jugadores ofrecida por Mike Taylor, técnico de la selección. Y las últimas incorporaciones cajistas, Giorgi Shermadini y Sasu Salin, se encuentran en una situación similar. Shermadini está entre los 17 elegidos por Ilias Zouros en un competitivo equipo con el campeón de la NBA Pachulia, Burjanadze, Tornike Shengelia o Viktor Sanikidze. Y Salin está entre los 18 de los que hay que realizar descartes de Finlandia, que justo ayer ofreció su lista. El escolta finés ha sido uno de los fijos en los últimos campeonatos con el pujante equipo nórdico. Helsinki es una de las sedes del Eurobásket y Finlandia presenta su mejor equipo posible, incluido Lauri Markkanen, número siete del último draft.

Lo normal es que Nedovic, Salin, Shermadini y Waczynski estén seguro; Milosavljevic cuenta con serias opciones y más complicado lo tienen Alberto Díaz y Dani Díez. Pero sí parece evidente que el Unicaja no estará al completo hasta mediados de septiembre. Plaza tendrá que tirar de canteranos o, como el año pasado, de temporeros como Juanjo García. Carlos Suárez, Jeff Brooks, Dejan Musli (su continuidad no es segura 100%), Viny Okouo y Morayo Soluade no están con sus selecciones. Queda la incorporación de un base y un ala-pívot. Así que habrá que rematar la pretemporada con varios canteranos y Joan Plaza tendrá que realizar equilibrios para llegar bien al inicio.