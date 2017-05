Primera línea de parrilla

El Unicaja se colocó en la primera línea de la parrilla para el inicio del play off por el título. Certificó el descenso del Real Betis, que resultó un trago no muy agradable. Es curioso, pero el Unicaja ha sido el notario del equipo sevillano y lo fue hace pocas semanas del ICL Manresa. Los dos agotaron sus posibilidades en el Martín Carpena. Evidentemente, no se desciende por un partido. Peleó hasta donde le dio el equipo sevillano, que se postró (98-89) ante la lucidez ante el aro de Kyle Fogg (22 puntos) y un estelar Nemanja Nedovic (21), que durante el primer tiempo hizo parecer imposible que fallara un tiro. El cuarto puesto al final de la temporada regular en la Liga Endesa más apretada que se recuerda (siete equipos con más de 20 victorias en 32 partidos y sólo cuatro victorias entre el primero y el séptimo). Se presentan unos play off impresionantes y muy apetecibles. Y el Unicaja jugará ante el Iberostar Tenerife, los campeones de la Eurocup y la FIBA Champions League. Durísimo rival, lo demostró esta semana pasada ganando en el Palau y facilitando el cuarto puesto y el factor cancha del equipo malagueño.

Parece listo para la batalla el equipo malagueño, pero hay algunas fugas en un engranaje que parece casi perfecto. Defensivamente se ha bajado del nivel de excelencia que se alcanzó para ganar la Eurocup. En los últimos partidos se ha vivido de la inspiración de los exteriores para anotar. Falta el contrapeso interior. Omic está más calmado y Musli aún parece perdido, no ha hecho dos partidos seguidos buenos después de su lesión. Y en las eliminatorias se les va a exigir, empezando por Fran Vázquez o Bogris. Hay que dar una alternativa a los grandes momentos de forma de Nedovic, Smith y Fogg, que pueden ser la avanzadilla ofensiva. Pero sólo con eso no se puede llegar lejos. No se hacen prisioneros cuando se combate por el título.

El Betis dio primero con los puntos de Stojanovski, pero rápidamente Kyle Fogg cogió su fusil y metió 11 puntos en un parpadeo para poner por encima al equipo malagueño. Atraviesa un estado de acierto colectivo el Unicaja que puede ser contraproducente si no se encauza. Porque en el play off no va a meter, en condiciones normales, como lo está haciendo en los últimos partidos. Y no hay que olvidar que la maduración del equipo y la competitividad máxima la alcanzó para ganar la Eurocup con una gran defensa. En ese intercambio de puntos, el Unicaja lideraba al final del primer cuarto (28-25).

El partido ya se escoró del lado cajista cuando salió a pista un iluminado Nemanja Nedovic. En siete minutos metió el serbio 16 puntos. Las metió de todos los colores, en un insultante momento de confianza. Acaba la temporada con el mejor promedio anotador desde Marcus Haislip (2008/09) y la sensación de que puede tumbar a quien se ponga por delante en el play off. Después del huracán Nedovic el Unicaja ganaba 46-30, pero apaciguó el ciclón con la salida del serbio y al descanso el equipo local dominaba por 11 (53-42).

Las noticias que le llegaban al descanso al Betis desde Zaragoza, donde necesitaba una derrota maña además de una victoria propia, eran desalentadoras. Pero siguió combatiendo el equipo bético, que intentaba escapar de las garras de Alberto Díaz y de las genialidades de Nemanja Nedovic para seguir con vida. Y no se marchaba del partido pese al gran porcentaje de acierto malagueño. Estiraba la cuerda el Unicaja (58-42), pero el Betis se acercaba tras un triple de Alfonso Sánchez (70-63). Y el Estudiantes le daba la vuelta al partido en el Príncipe Felipe. Perdía el Zaragoza, dependían los sevillanos de sí mismos. Tras una filigrana de Smith, el Unicaja mandaba al final del tercer cuarto (79-66).

Con imprecisiones en los dos equipos y crecientes murmullos con un Musli que no acaba de arrancar, pasaban los minutos. Y el Unicaja no dejó escapar la oportunidad de sellar el cuarto puesto. Un triple de Fogg mandaba la distancia a 17 puntos (87-70). Y en el Unicaja debutó Ignacio Rosa, un joven de 17 años que va a dar que hablar.

El partido se cerró con el llanto bético y la ovación del Carpena a la afición desplazada hasta Málaga del rival. Un ejemplo que podría extrapolarse al fútbol. No era agradable ver a Carlos Cabezas o Alfonso Sánchez con la cabeza baja. Es sangre malagueña. Pero el Unicaja cumplió con su deber, el de posicionarse lo mejor posible. Ser cuarto es un buen punto de partida para llegar lejos.