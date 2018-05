Primera o último

La esencia del play off reside en los encuentros sin red, de ahí ese aroma sugestivo que le da ese calibre. El primero, quién sabe si el último, de esta temporada afronta el Unicaja, que puede despedir la campaña esta noche. No es el deseo de la plantilla, ni de la afición, que hoy debe dar un paso adelante en el Carpena, demostrando fidelidad en momentos de congoja. En pie, al otro lado resiste el Baskonia, en una onda diferente. Aún no descifraron los cajistas la equis de la ecuación azulgrana, un equipo vasco que venció siempre este año a los malagueños y no conoce la derrota en Málaga desde el 2016.

Queda soterrado bajo el manto de la angustia, pero decir adiós a la Liga Endesa también despide de forma consecuente la Euroliga. Si ya parece complejo sobrepasar al Baskonia, alcanzar la final hoy se torna en utopía. Las postemporadas ofrecen sorpresas, lo que hace que el abanico aún no se cierre.

Las probabilidades de que juegue Waczynski son bajas, aunque no queda descartado

Debe taponar el Unicaja muchas vías de escape menos de 48 horas después del resbalón en Vitoria. No es mucho tiempo para ajustar, pero la necesidad apremia. En el Buesa Arena los de Plaza estuvieron cerca tres cuartas parte del choque sin rallar a nivel brillante en dos de sus mantras, el rebote y la defensa. Dominó el Baskonia con suficiencia en el rebote, lo que per se es preocupante. Ampliando el foco en la cuestión, se reproduce con inquietud un bajo rendimiento en el ofensivo, condición innegociable en el baloncesto del técnico catalán. También el conjunto verde debe reordenarse en defensa, donde permitió cerca de 90 puntos. Cantidad inasumible para un Unicaja más cómodo en los 70, donde incrementa de forma considerable sus probabilidades de triunfo. En ese sentido, debe poner el cerrojo en las esquinas, una potente arma para los de Pedro Martínez, donde ejecuta con tiradores consolidados como Timma, Janning o Beaubois, que aglutinan tiros de alto porcentaje en esa zona del campo. Se percibió más nervio en la plantilla cajista, pero aún insuficiente.

Se espera también un mayor protagonismo de Nedovic, con buenos números en el primer partido, pero exiguos dada su ascendencia en el engranaje malagueño. Lleva algunas semanas al ralentí y requiere de un encuentro completo para engancharse. También Augustine, que llega a los últimos kilómetros en la reserva. Su -22 cuando estuvo en pista el domingo es un fenómeno aislado e inusual, pero significativo. El Unicaja lo necesita en ambos lados, siendo clave cuando el equipo ha alcanzado versiones brillantes esta temporada.

La participación de Adam Waczynski se torna en duda hasta última hora. El alero tiene una fuerte hinchazón en el tobillo izquierdo producto de un esguince -él mismo publicó una fotografía en sus redes sociales- y parece improbable que pueda estar en condiciones óptimas para sumar. Es una baja sensible, pero el tres es la posición más completa del plantel cajista. Están Díez y Milosavljevic con hambre de minutos, pero más inconsistentes a lo largo del presente curso.

Se espera buen ambiente en el Carpena, pese a que el horario no acompañe. Salvo sorpresa no se venderá todo el papel en el templo cajista -al cierre de la edición de este periódico quedaban algo más de 1.000 billetes por vender-. Que pueda ser el cierre de la etapa de Nedovic en Málaga es estimulante como motivo de convencimiento. Quién sabe si también el de Plaza en la banda del Carpena. En juego, la primera o el último.