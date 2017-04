Propósito de enmienda

La derrota tenía que llegar sí o sí en algún momento. Tocó en el Palau Blaugrana, se entiende, con efecto despertador para echar abajo el efecto analgésico de la Eurocup. Joan Plaza hacía mucho hincapié en que el descalabro frente al Barcelona es un toque de atención, una llamada al Unicaja a la tan mencionada proactividad. El cuarto partido en diez días llega hoy, antes de poner un punto y seguido hasta el 7 de mayo, con la posibilidad de ser un buen bálsamo para tomar el parón con una sonrisa y en balance positivo. Es el Manresa, colista de la ACB, quien rinde visita al Martín Carpena (20:45) apurando sus últimas opciones de una permanencia que parece ya una quimera para el cuadro catalán.

Con un balance de 18 victorias y 10 derrotas, el Unicaja persigue la mejor plaza posible en los play off, donde promete dar guerra. El tropiezo ante los de Bartzokas complica pensar en grande, aunque quedan algunas cábalas que permitirían al equipo acabar la fase regular entre los cuatro primeros. La oportunidad pasa únicamente por ganar, ganar y ganar. Toca sumar en tres de los cuatro encuentros que restan y esperar otros resultados.

Es el último partido antes de un parón de 11 días, tras el que esperan Baskonia, UCAM y Betis

De ese último envite es consecuencia otra de las circunstancias que hoy invaden al Unicaja. Las últimas semanas han sido cuanto menos complicadas para Nemanja Nedovic, protagonista de golpes y torceduras de tobillo que han mermado su rendimiento en momentos puntuales. Para este choque ante el Manresa, el serbio es seria duda tras sufrir otro episodio más, este durante el último cuarto en el Palau. En un mal movimiento se produjo un esguince que, aunque no reviste importancia, lo ha tenido fuera de los entrenamientos esta semana. Ayer volvió a mantenerse al margen y está por ver si finalmente dispone de minutos o se opta por ser cautos y buscar su recuperación total a lo largo de estos próximos 11 días, en los que el equipo podrá descansar y preparar con tranquilidad los tres últimos choques de la Liga Endesa.

Baskonia y UCAM Murcia a domicilio, Betis Energía Plus en el Martín Carpena. Esos son los rivales que restarán una vez cronómetro llegue a cero frente al Manresa. Puede tener apariencia de trámite; nada más lejos de la realidad. Los de Ibon Navarro no bajan los brazos, a pesar de que el técnico manifestaba que "hace tiempo que no hablamos de permanencia". 4-23 es su balance y no ganan desde el 12 de marzo, cuando dieron la campanada ante el Baskonia (87-82). No obstante, el colista llega fresco tras diez días de descanso a este partido; cabe recordar que aplazado con motivo de la final de la Eurocup.

En Barcelona abundó la autocrítica tras verse el Unicaja superado en todos los aspectos por el equipo de Bartzokas. Hay propósito de enmienda ante la afición del Carpena, a la que se espera para empujar en una recta final donde cada triunfo cuenta.