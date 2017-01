Prueba de personalidad

El balance del Unicaja en el Martín Carpena es de 10-4 en las dos competiciones, superior al 70%. No es óptimo, que como confesó Joan Plaza cuando llegó estar por encima del 80%, pero sí correcto. Pero vienen ahora dos partidos en los que la plantilla del Unicaja tiene que mostrar personalidad. La derrota ante el Valencia ha generado ruido exterior por la patética imagen de la segunda mitad. Ya después de perder en Sevilla el recibimiento en el Carpena antes del Unicaja-Cedevita no fue muy edificante. Y se ha generado un caldo de cultivo de insatisfacción por la trayectoria del equipo. Como ya se ha recordado, no es mala resultadistamente y la temporada aún tiene recorrido. Pero en la balanza pesan los defectos.

En 72 horas, el Unicaja jugará contra el Montakit Fuenlabrada y el Alba Berlín. Si se quiere ser ambicioso y estar en las semifinales de la ACB sería capital acabar la temporada regular entre los cuatro primeros. Y cada partido vale mucho, sobre todo cuando la perspectiva liguera antes de la Copa es visitar al Herbalife y recibir al Real Madrid. Habrá ambiente, aunque sea desde fuera, mañana en el Carpena. Alrededor de 200 aficionados del Fuenlabrada, informaba el club malagueño, se desplazarán hasta la Costa del Sol para animar a su equipo. Representantes de las peñas Naranjo, Blues, Tres-14, El Molino y FuenlaBasket estarán en el Carpena en representación de una de las aficiones más viajeras y ruidosas de la competición. Habrá que ver la respuesta de la afición cajista.

Sin mucho reposo, el miércoles se recibirá al Alba Berlín, en un partido que se debe ganar para asegurar el pase a los cuartos de final de la Eurocup. Si viene acompañada de la derrota del Cedevita el día antes contra el Valencia, sería matemático el acceso, aunque ya está imposible el primer puesto por la doble derrota ante el Valencia.

Después de que el inicio y los dos primeros años de la era Plaza supusieran una recuperación de aficionados a los partidos, el Carpena empieza a registrar peores afluencias. Los dos últimos partidos de ACB, ante Rio Natura y UCAM Murcia, han sido los dos de asistencia más baja. La media en los ochos partidos disputados es de 7.059 aficionados. Cifra ligeramente inferior al número de abonados de la temporada. Teniendo en cuenta que ya pasaron por Málaga Barcelona, Baskonia, Valencia y Gran Canaria, lo normal es que vaya bajando. Sólo el Madrid repuntará. Por cierto, que para el encuentro ante el equipo blanco ya está garantizada una gran entrada. Semanas atrás ya se habían vendido más localidades para ese duelo del domingo 12 de febrero (18:30 horas) que para cualquier otro partido de la temporada ya disputado.

En el caso de la Eurocup, el Abono Único seguramente ha paliado la caída que podía haber, pero no llegan a los 5.000 espectadores (4.987) los que se acercan cada miércoles al coliseo malagueño para observar partidos de la segunda competición europea.