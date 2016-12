"Puede que sea el equipo de Nedovic"

Que la pieza fundamental de este Unicaja es Nemanja Nedovic no se puede negar. No lo hace, de hecho, Joan Plaza. El técnico catalán alabó las características del serbio en el programa Play Basket, espacio dedicado al baloncesto de Cadena SER: "En verano mucha gente decía que este era el equipo de Nedovic. Y es probable que lo sea por lo singular que es el jugador; por lo que se divierte, que incluso permite a los demás jugar más plácido, más vertical. Y sin embargo a las primeras de cambio se nos lesionó".

Plaza se refirió al periodo que el equipo pasó sin el escolta. Tiempo donde las especulaciones por las características inciertas de su lesión, que afectó al nervio tibial posterior, ofrecieron fechas que podían ir desde lo inmediato a la retirada. En esos términos se movió el preparador cajista en una polémica rueda de prensa sobre la que habló: "Lo suyo fue una lesión tan atípica que hubo quien la minimizó. En mi caso expuse que había casos de deportistas que no sólo habían estado fuera cinco o seis meses, sino que habían dejado hasta de jugar. Una lesión tan extraña en la que hemos tenido dos meses y medio que tapar". No obstante, lo más tranquilizador para él fue comprobar el salto dado por sus compañeros: "Los demás fueron capaces de dar un paso adelante. Un recién llegado como Kyle Fogg tuvo actuaciones muy brillantes. Jamar Smith, Musli, Alberto Díaz, Carlos Suárez… Lo hemos sufragado un poco pero Nedovic es Nedovic".

El técnico se mostró particularmente satisfecho sobre las actuaciones del Unicaja esta temporada. "En general estamos en los promedios que nos gustaría. Creo, con toda la humildad que yo pueda transmitir, que nos falta un partido en cada competición. Pero estamos bastante cerca. Hemos tenido nuestras singularidades, bajas…", apuntó, afirmando que "estamos cerca de nuestros sueños", los cuales "no dejan de ser estar cerca de las semifinales en todas las competiciones que sea posible". "También en la Copa del Rey, donde el año pasado aun siendo octavos no pudimos entrar. Eso es lo que nos gustaría. A partir de ahí, el cielo es el límite", añadió.

En su intervención, Joan Plaza también se mostró contento por la continuidad de la ACB sin parón en fiestas. "Hace unos años nos daba miedo a los entrenadores que hubiese parones de Navidad por algunos jugadores querían irse a Estados Unidos, a Australia… y algunos no volvían luego o volvían más tarde. Ahora no se da, no podemos desenchufar", comentó.