Quiere enchufar a 'Nedo'

No olvidará Nemanja Nedovic Málaga. Tras pasar sin pena ni gloria por la capital del Turia, el Unicaja ha sido su trampolín para volver a ser ese chico en el que se fijaron en Golden State. Dos años en los que ambos se retroalimentaron para recuperar sensaciones de antaño. La entidad de Los Guindos se bañó en confeti y regresó a la élite europea y Nedo se instaló en el ecosistema continental donde conviven las primeras espadas. Objetivos cumplidos que sirvieron para prolongar su relación y así catar de nuevo la Euroliga de la mano.

Sirvió todo este tiempo para que el escolta se convirtiese en la piedra angular del nuevo proyecto, de ahí el estado de preocupación cuando Djordjevic amenazaba con llamar al jugador para disputar el Eurobásket con un hombro izquierdo que a día de hoy, van varias fechas de torneo continental, necesita de cierta prudencia como apunta Joan Plaza. "Vamos a seguir las pautas que marcaron los médicos para la selección serbia. Esas pautas teóricamente dicen que él no puede jugar partidos, si yo no me equivoco, hasta el 7 u 8 de septiembre. Nosotros no vamos a jugar con eso. Queremos activarlo. Vamos a recuperarlo sabiendo que él y los que vienen la semana que viene vendrán a un ritmo distinto a los que ya están", explicó.

"Si es generoso en el pase y se sacrifica en el pase, tendrá minutos", explica de Mo Soluade

Exploró el catalán todas las vías para hacer presión con el fin de que Nedovic volviese a Málaga lo antes posible. "Yo nunca me alegro de que descarten a jugadores. Antiguamente los Europeos se hacían a principio de verano con el jugador más rodado, ahora no. Ahí se penaliza a los clubes. Es difícil. Cuantos más tenga aquí es mejor", puntualizó el preparador.

Este tira y afloja no sirvió para que el nexo entre el entrenador y la estrella del equipo se resintiese. "Hemos tenido muy buena comunicación estos días intercambiando mensajes. Estaba preocupado por la lesión y por qué sentía, ya que al haber tantos lesionados con Serbia se te genera a ti la sensación del culpabilidad si te quedas fuera. Ahí si que muy veladamente ha habido que recordarle que ha habido jugadores que no han ido por menos de lo que él tenía", a lo que agregó: " Él sabe que tiene un peso muy importante dentro de este equipo y que es muy importante que empiece con buenas sensaciones. Debemos recuperarlo del todo y que lo plasme en la pista todos los días. En casa y fuera".

Un escenario que aconteció en mitad de la primera semana de preparación para lo que viene. "Es evidente que debemos acelerar algunas cosas porque luego en el año algunos entrenamientos van a ser de baja calidad. Pero no debemos volvernos locos porque entonces si no estamos enseñando la M, la N y la Ñ, pero no la A, la B y la C", precisó.

Una de las gratas noticias de estos primeros días está siendo la actitud de Mo Soluade, que tras hacer la mili en Burgos ha pegado un paso adelante. "Una de las cosas que le dije el otro día es que hace dos años llegó un pelirrojo de tercer base y acabó siendo el primero. No esperamos de él que resuelva partidos, pero si se sacrifica defensivamente y es capaz de ser generoso pasando, esos minutos le vendrán", remachó.