"Quiero esta entereza"

Decía Heurtel antes de partir hacia a Málaga que el Unicaja era la particular bestia negra del Barça, que aún no sabía lo que que era vencer a los cajistas. No rompieron la dinámica ayer, lo que puso en valor Joan Plaza. "Todos estaremos de acuerdo en que es muy difícil ganar al Barcelona, a cualquier equipo, ganarle cuatro veces", comenzó el técnico.

Tras la breve reflexión pasó a desgranar el partido. "Sabíamos que aunque habíamos hecho una buena primera parte ellos iban a volver, a jugar duro. En el tercer cuarto nosotros encadenamos varios errores con algunas canastas falladas, eso nos ha pasado varias veces. Bajamos nuestra intensidad defensiva", comentó Plaza, que daba a conocer algún detalle de la preparación del choque: "Es evidente que ellos tienen talento y eso condiciona ante Tomic porque tienes que hacer ayudas, en esa serie de apuestas intentas hacer algo compensado. Preguntaba qué daba más miedo si defender a Heurtel o Tomic y llegamos a un acuerdo de hacer esta defensa. Tuvimos mal día en tiros libres, regalamos muchos; nuestro porcentaje en tiro de dos también flojeamos. En las pérdidas estuvimos en un buen número. También dominamos el rebote. Tengo la sensación de que ganamos el partido atrás, el equipo hizo un gran esfuerzo para parar un equipo que metió 140 puntos hace unos días".

Pese a notar a "algún jugador muy bajo de energía", resaltó el punto con el que el equipo llega al epílogo del curso. "La victoria no es injusta, el equipo demuestra que quiere estar arriba, queremos que el equipo llegue con esta entereza y sabiendo que puede competir contra cualquier, bien con factor cancha o no", dijo.

Hubo polémica en la última jugada, donde Alberto Díaz le sacó una falta de ataque a Claver. No existe incertidumbre para Plaza. "Muy clara desde el banquillo. Podría verla luego y decirte que no. Estaba con los pies parados. Son decisiones complicadas, como las que hemos sufrido nosotros. Alberto intuyó por donde entraba y le sacó la falta. El árbitro principal le dijo a alguien del Barça que no había dudas", comentó el entrenador verde, que alabó al base malagueño: "Va creciendo día a día, de ser el tercer base a un tío con galones. Ojalá pueda ver como crece porque si sigue así puede ser la hostia. Es humilde y eso le permite crecer como quiera".

También repartió para Jean-Charles. "Livio nos ha ayudado muchísimo. Anticipándose, tocando balones, metiendo tiros de cuatro o cinco metros. Está teniendo una gran aportación y espero que pueda ir a más", apuntó.

Mira ya hacia adelante Plaza. "Perdimos tres partidos, recuperamos tres. Creo que hicimos una muy buena Euroliga, el equipo quedó noveno y compitió muy bien, pero también se ha rehecho de las derrotas ante el Fuenlabrada y el Betis. El equipo ha sabido reaccionar y ganó en Santiago a Obradoiro, que no es fácil. Valencia, por ejemplo, perdió allí. Se trata de optimizar las fuerzas y apurar todas las opciones. Sin obsesionarse. Si lo podemos alcanzar, fantástico", finalizó.