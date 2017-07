Recurso Marcelinho

La opción de que Marcelinho Huertas fichara por el Unicaja era bastante reducida semanas atrás. El jugador aguardaba una oportunidad más en la NBA, donde militó en las dos temporadas anteriores, con los Lakers y fugazmente con los Rockets, que le cortaron en febrero tras ser traspasado desde Los Angeles. Desde entonces no juega un partido oficial Huertas, de 34 años y 1.90 metros. El Unicaja contemplaba con mejores ojos otras opciones, otro perfil de base, esa marcha extra de explosividad y desequilibrio para elevar prestaciones.

Semanas después, los caminos del Unicaja y Marcelinho Huertas coinciden y está cerca de cristalizar el entendimiento entre las dos partes para que el brasileño sea jugador cajista la próxima temporada. El periodista David Pick informaba del acuerdo ayer por la mañana. El Unicaja no lo confirma, aunque sí que era uno de los jugadores que están en la agenda. Como ha habido varios a lo largo de esta postemporada, en la que la opción que más consenso generó fue Bryce Cotton. Una vez eligió ir a Australia, al Unicaja, especialmente a Joan Plaza, empezó a cuadrarle la posibilidad de Marcelinho Huertas. Un jugador experimentado, con pleno conocimiento de la Liga Endesa (411 partidos) y la Euroliga (165 encuentros) y del que las referencias personales y de ética de trabajo son inmejorables.

Su último partido fue en febrero, cuando fue cortado por los Houston Rockets

Es un registro distinto Huertas al que se manejaba para ser el primer base, siempre con permiso de Alberto Díaz. Al acabar la temporada, Joan Plaza insistía en que no había que tener miedo a fichar a jugadores mayores de 30 años. Y lo cierto es que entre los 12 de los 14 jugadores confirmados en el plantel el más veterano es Carlos Suárez, con 31, y sin síntomas de declive físico. Huertas jugó 76 partidos en la NBA con los Lakers, 53 en su primera temporada y 23 en la segunda, con medias de 14 minutos, 3.9 y 3.1 asistencias.

En España jugó en el Joventut, Bilbao, Baskonia y Barcelona. Sus números nunca fueron deslumbrantes pero fue un jugador siempre muy utilizado por sus entrenadores, siempre con promedios mayores a 20 minutos en sus años en Vitoria y Barcelona. En su etapa en el Palau se le recuerdan icónicas canastas ganadoras como una ante el Madrid para ganar un partido de la final desde el centro del campo y otra en Valencia para sentenciar otra eliminatoria sobre la bocina. Su característico salto para en el aire lanzar o asistir es seña de identidad. Y su capacidad defensiva siempre fue de alto nivel en Europa. En Badalona, Vitoria y Barcelona acumuló tres ACB y una Eurocup.

Marcelinho no paró de entrenar en este tiempo, que ha pasado básicamente en Brasil. La oportunidad del Unicaja le supone volver a la Euroliga después de probar dos años en la NBA, una experiencia que quería vivir. No ocupa plaza de extracomunitario porque tiene pasaporte italiano. Y Plaza, que no quería experimentos para una posición clave, da la venia. Falta por concretar una operación que dejaría la plantilla, salvo salidas, a falta de un interior más.