Reencuentro en Los Guindos

Jornada atípica la décima de la Liga EBA, y es que todos los representantes actúan como locales a excepción del derbi que acaparará muchas miradas en un encuentro especial para muchos de sus protagonistas: habrá varios reencuentros en Los Guindos en el Unicaja-CB Marbella.

Regresan esta tarde (19:30) a la que un día fue su casa cinco integrantes azulones. Francis Tomé, Fernando Ferruz, Alejandro Romero, Juanpe Jiménez y Richi Guillén volverán a pisar un parqué de sobra conocido para ellos. Sentimentalismos al margen, estará el liderato en juego para los marbellíes, ya que Cazorla tampoco levanta el pie. Compite de nuevo tras el parón el equipo de Paco Aurioles, que busca meter la cabeza en los puestos de promoción. Sin duda, el encuentro del sábado en la categoría.

Complejo encuentro también para Medacbasket. Reciben (19:00) los de Manolo Povea a CAM Enrique Soler, con el que comparten balance (4-4). Desde la llegada de DeShaw Curtis los malagueños pegaron un repunte considerable y ahora deberán dar muestras de ello ante un equipo melillense construido para estar más arriba.

Añoreta será testigo (19:00) de un nivelado Novaschool-Almería. Los visitantes han recuperado a Alberto Puentes y Roberto Rueda, pero no podrán contar con Povilas Bileisis, uno de los pilares del conjunto almeriense. Para paliar la baja de Joaquín Reyes se hicieron esta semana con el pívot Ives Salvatierra, que debutará esta tarde. Los de Javier Florido son una de las revelaciones en este inicio de campaña y en casa solo Coín les arañó una victoria.

Los de Juan Méndez recibirán (20:00) al colista Andújar. Los jienenses aún no vencieron a domicilio, lo que cual no debe conducir a la relajación porque ya le aprieta el cinturón. Los coineños buscan asaltar los puestos de play off, ya que ahora rozan el corte empatados con Medacbasket y Enrique Soler.

En el Grupo D-B, Benahavís afrontará su primer partido como local sin Rai López en el banco. Viene de vencer en Sevilla al filial del Real Betis y hará las veces de anfitrión con Huelva (19:00). Un rival que es de los pocos que aún mira de cerca al invicto Icom Udea y al Yosiquesé cordobés. Los americanos Davis y Lewis le pondrán cara la victoria a los benahavileños, donde Willie Williams viene echándose el equipo a su lomo.