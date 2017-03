Regreso al tajo con una larga sesión en el Martín Carpena

Tras los dos días de descanso que concedió Joan Plaza a la plantilla después del partido ante el Movistar Estudiantes por el maratón de ocho encuentros en 19 días que pasó la plantilla, el equipo volvió a trabajar ayer en el Martín Carpena. Estaba citado para empezar a las 11:00 horas y hasta pasadas las 14:00 no desfiló todo el plantel hacia los vestuarios. Empezó con vídeo, siguió el gimnasio y acabó en la pista, donde se empezó a preparar los próximos enfrentamientos, el primero de ellos en Valencia este sábado. La plantilla tenía deberes por la tarde, para ver el partido entre el Valencia y Hapoel del que salía el rival para la final de la Eurocup.

Musli no ha dejado de trabajar estos días con los fisioterapeutas del Unicaja, Mario Bárbara y Ale Ballesteros, para mejorar el estado de su tobillo derecho. El gigante serbio aún lo tiene bastante inflamado y apenas puede caminar con soltura sin las muletas. Aunque se realiza todo el trabajo posible, tiene un derrame importante. Joan Plaza ya dejó claro que no cuenta con él para la primera tanda de dos partidos de la próxima semana. No obstante, Musli sigue los entrenamientos del equipo y hace trabajo en la pista para hacer piña con sus compañeros.