Renacer en tierra de mitos

Atenas es tierra de héroes. Latitud donde se forjaron leyendas como Fragiskos Alvertis, Dimitris Diamantidis, Mike Batiste o Antonis Fotsis. También el mesías de los banquillos, Zeljko Obradovic. Lugar donde no hace tanto llovieron Euroligas. Porque por más que se diga que en el deporte solo existe el presente, el Panathinaikos aún tiene ese aura. Un gen ganador que trata de no deslucir ahora que las arcas no rebosan.

En la capital griega también escribió el Unicaja una de las páginas más bellas de siempre. Poco queda para que se cumple una década, pero aún cuesta olvidar unos días donde la entidad de Los Guindos tuteó a la flor y la nata continental. Esos terrenos hoy quedan lejos, pero la competición sigue teniendo pedigrí en Málaga.

Las ausencias de Waczynski y Shermadini obligan a un reajuste de roles para los visitantes

Unos meses antes se puso la última pica en el OAKA. De ahí hasta hoy, una colección de muecas. Asusta un poco pensarlo y escribirlo, pero no se falta a la verdad al decir que aterriza allí el equipo de Joan Plaza con urgencias. Pesan las cinco seguidas, pero también que la clasificación se estire cada fecha que se consume. Porque el Unicaja bailar en el segundo de los extremos resulta peligroso.

No parece el OAKA por eso el mejor emplazamiento para actuar. Si por antonomasia su conquista requiere de batallas épicas, este curso aún no ha habido tropa que haya salido viva de la fortificación helena. Buscar redención en un pabellón inexpugnable rima con utopía, pero en el deporte los imposibles son papel mojado.

Tampoco alienta el rival. Xavi Pascual pelea por recuperar el halo de otros días. De momento no lleva el paso cambiado. Líder en Grecia sin oposición y derrotas, su marcha en la Euroliga guarda méritos. Acumula un balance inverso al de los malagueños, habiendo vencido en los último cinco encuentros de seis. Presume de víctimas con el lustre de Olympiacos, Real Madrid, Khimki o Fenerbahce. Los turcos les apearon de Estambul el curso pasado, senda en la que intentarán no tropezar dos veces.

Volaron jugadores rutilantes como Mike James o Ioannis Bourousis, que le dieron la alternativa a nombres con menor brillo, pero con, como poco, similar rendimiento. Llegaron gregarios como Marcus Denmon, Lukas Lekavicius, Zach Auguste o Thanasis Antetokounmpo, con la voracidad de ser novatos en estas lides. También veteranos curtidos en mil batallas como Matt Lojeski, que hace nada lucía de rojiblanco rival, e Ian Vogioukas, que se cruzó en el camino dorado de los de Plaza con el Lokomotiv Kuban en la Eurocup. Un escalón más arriba se distinguen tipos como Singleton, Pappas, Rivers o Gist. Todos ellos liderados por el que lo comienza y acaba todo en el ecosistema de Xavi Pascual, Nick Calathes. Tiene carta blanca para desplegar su talento. El base, quinto jugador más valorado de la competición, acumula partidos de relumbrón.

Aparece el choque como un aliciente para salir del fango, pero también como un examen de madurez. En una de las pocas semanas con vía libre para poder realizar entrenamientos de antaño ha habido tiempo para reconfigurar algunas posturas que tenían alta categoría. Deben reconducirse muchas de ellas desde esta noche.

Las ausencias de Waczynski y Shermadini guardan cierta trascendencia. Ambos estaban resultado buenos recursos en las últimas semanas, sobre todo en lo ofensivo. Deberán ajustarse algunos roles, especialmente en el interior. Habrá que ver quien coge los minutos y el espacio del georgiano, si Musli u Okouo. O Ambos. O ninguno y suman kilómetros de más entre el trío Suárez-Brooks y Augustine. Para opacar la falta del de Torun llega Nedovic. Totalmente recuperado, aunque con necesidad de rodaje, su vuelta se alargó, a tenor de los resultados, mucho para el equipo.

También será interesante comprobar ese recorte de rotación que anunció Plaza. Por ver a quién afecta y cómo. No le salió mal, en líneas generales, cuando andó esos terrenos en el pasado reciente. Parece contraproducente a largo plazo, pero efectivo al corto. Se vio una mescolanza de ello ante el CSKA en Málaga hace siete días y pareció funcionar para competir. Toca estar atento.

En una nómina de preferencias es prioritario sumar sin condiciones el domingo ante el Joventut -la Liga Endesa es el salvoconducto de la Euroliga-, aunque también apremia un triunfo en Atenas. Para que no se siga olvidando lo que es vencer, pero también para no quedarse descabalgado del corte de los ocho primeros. Porque quedaría afeada la compleja misión de volver al primer nivel. Con lo que costó. El OAKA no sepulta, pero sí catapulta.