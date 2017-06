Renovación desbloqueada

En un día de despedidas en el Unicaja a un año mágico, también hubo mejores noticias respecto a las deseadas continuidades de Carlos Suárez y Dani Díez. Tras cuatro y dos temporadas, respectivamente, en Málaga la renovación se había paralizado después de un órdago del agente de los dos, José Ortiz. Ortiz estuvo ayer en Málaga y se reunió con los responsables del Unicaja para intentar desbloquear la situación, que se había enquistado especialmente con el capitán.

La reunión fue balsámica y se volvió a colocar el tren en las vías para que Dani Díez y Carlos Suárez renueven sus compromisos con el Unicaja, con lo que se solventaría el asunto de los cupos para la ACB la próxima temporada, dando por hechas las continuidades de Viny Okouo y Alberto Díaz, con contato en vigor. Queda pendiente la revisión de contrato del pelirrojo, que ha sido el penúltimo que menos ha cobrado esta campaña. Y su rendimiento ha sido muchos cuerpos superior. El contrato con Díez y Suárez sería por un mínimo de dos temporadas con posibilidad de extensión. El capitán esperaba un guiño después de su esfuerzo esta temporada tras haberse reconvertido y haber jugado hasta de cinco (inolvidables minutos ante Dubljevic en Valencia). Y hubo conciliación después de que ambas partes dialogaran. La evolución de Díez en los últimos meses permite ser optimistas con su crecimiento la próxima temporada. Falta rematar los contratos.

Quedan varios frentes abiertos que solucionar en la plantilla. La llegada de un base por Lafayette es uno. El club ve muy complicado que Alen Omic continúe en Málaga y ya otea el mercado para encontrar jugadores físicos que puedan competir con garantías en la exigente Euroliga. Si Omic, no obstante, rescindiera con el Efes se le contemplaría si no se hubiera cerrado ya otro jugador. Dos jugadores que estuvieron en órbita cajista en veranos pasados y que salen al mercado son Ondrej Balvin y Ognjen Kuzmic. Pero para competir en Euroliga se necesita músculo. La continuidad de Musli, con contrato en vigor, está pendiente. Ha dado buenos partidos y ha sido el jugador más valorado (12.1 puntos de media) de la plantilla. Pero dejó dudas ante los equipos más duros y físicos. No obstante, se valora su calidad y lo más probable es que continúe la próxima temporada.

últimas horas juntos. La plantilla del Unicaja tuvo reuniones en Los Guindos, una comida en La Reserva del Olivo y, por último, estuvo en Larios Centro compartiendo más de una hora de fotografías y autógrafos con varios centenares de aficionados, que acudieron a dar el último adiós a sus ídolos antes de las vacaciones.