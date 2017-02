Revancha en La Mosca

El Trofeo La Pollinica fue recuperado la temporada pasada y tendrá continuidad. Las personalidades del baloncesto malagueño y de la señera cofradía de la ciudad explicaron ayer los orígenes del torneo en la presentación del cartel. No fue un comienzo precisamente bueno allá por los 80. Con todo el papel vendido de Ciudad Jardín para ver un Caja de Ronda-Real Madrid, el equipo blanco no pudo volar desde la capital y no hubo partido. Tras años de esplendor, el crecimiento del Unicaja, cada vez más en la élite, y la aparición de la Supercopa fue quitando foco a un trofeo que tradicionalmente era el último partido de la pretemporada cajista. Ahora se recupera en otra vertiente sin perder la esencia, que es ayudar a la sociedad.

El sábado 25 de febrero, fin de semana que coincide con el descanso en la Liga Endesa del Unicaja, se producirá en La Mosca la revancha de la edición del año pasado, con el enfrentamiento entre el CB El Palo, que milita en Primera Nacional, y las Leyendas del Unicaja. Entonces fue en Los Guindos y ganó el equipo verde. Ahora se produce la devolución de visita a La Mosca, territorio El Palo. Ángel Sánchez-Cañete, ayudante de Plaza y medallista olímpico al lado de Sergio Scariolo, dirigirá el equipo en el que se formó. Mientras, la histórica pareja formada por José María Martín-Urbano y Alfonso Queipo de Llano llevará las riendas de un combinado que presume de calidad. Carlos Jiménez, Boni Ndong, Dani Romero, Ernesto Serrano, Gaby Ruiz, Salva Gallar, Rafa Pozo... Y algunos fichajes que, aseguró Martín-Urbano, se negocian.

La entrada al partido benéfico es una chapa, que se puede conseguir por cinco euros en las tiendas del Unicaja, tanto en Los Guindos como en la Plaza de la Marina, en el Polideportivo La Mosca y en la Cofradía de La Pollinica. Además, se ha habilitado una Fila 0 donde se podrá ingresar las distintas colaboraciones (CC: 2103 0183 43 0010069453).

Como novedad, desde las 9:30 h. se celebrará un Torneo de minibasket, para celebrar la vinculación de la cofradía con los niños. Habrá animación infantil, concurso de triples, rifa y comida solidaria alrededor del partido benéfico, motivo fundamental del encuentro.