Revive la exhibición de Eyenga

Decisivo, así fue el debut de Christian Eyenga con el Unicaja. El congoleño se erigió como líder en el primer partido de cuartos de final contra Iberostar Tenerife con unos números de escándalo: 21 puntos, 4 rebotes y 2 recuperaciones en apenas 17 minutos en pista. Toda una declaración de intenciones de un Eyenga que enamoró.

"Ha sido un debut soñado. Quiza fue algo de suerte (risas). Sólo hice lo que me dijo el entrenador, jugar con mucha energía y dar al equipo lo que necesitaba. He metido puntos y ayudado en el rebote y defensa, que es lo que me pedía", analizaba tras el partido Eyenga.

Al congoleño se le presenta una oportunidad grandísima en Málaga. "Para mí jugar en el Unicaja es algo muy grande, jugar delante de esta gente. Es enorme. Sabía al lugar al que venía, me gusta ver un pabellón lleno, con buena atmósfera. Venir a Málaga es un regalo", aseguró.