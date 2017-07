Rosa acaricia la medalla

La selección española sub 19 de Igancio Rosa ya está en las semifinales tras derrotar, no sin sufrir, a Argentina por 58 a 70. El cajista no tuvo su mejor día y es que pese a salir en el quintento inicial Luis Guil no contó con él en la segunda mitad. En los seis minutos que estuvo en pista en el primer tiempo miró tres veces a canasta, pero no logró anotar ningún punto. Se apoyó el combinado nacional esta vez en un Eric Vila sobresaliente que con 24 puntos y 11 rebotes marcó la diferencia. España se enfrentará hoy a Italia en semifinales, después de que el conjunto del país de la bota se impusiese a Lituania por 68 a 73. Los 20 puntos del baskonista Tadas Sedekerskis no fueron suficientes para sacar a flote a los suyos. Así, Rosa está a un solo encuentro de colgarse una medalla en esta categoría que España no consigue desde 1999, en un equipo compuesto por los Juniors de Oro.