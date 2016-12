Rosa florece en Turquía

La cantera del Unicaja, de estreno con las relucientes pistas de Los Guindos, dio ayer un grito en el panorama del baloncesto base continental desde la garganta de Ignacio Rosa Pompido (Los Barrios, Cádiz, 1999) desde la lejana Samsum (Turquía), a orillas del Mar Negro. El prometedor jugador de la cantera cajista, en Los Guindos desde infantil, llevó a la selección española sub 18 hasta el Mundial sub 19 del próximo verano en Egipto con un actuación espectacular. Rosa (17 años y 2.03 metros) eclosionó en el último día del torneo. España se jugaba la quinta plaza con Bosnia. Tenían billete para el Mundial los semifinalistas y el ganador de esa repesca entre los perdedores de los cuartos de final.

Y Rosa, segundo jugador más joven del equipo, respondió con una estadística tremenda. 27 puntos (6/14 en tiros de dos, 3/7 en triples y 6/6 en libres), a los que añadió siete rebotes, tres asistencias, dos tapones y un robo en 31 minutos en pista. España ganó a Bosnia (77-65), que con parte de esta generación fue campeona de Europa sub 16. Precisamente el verano de 2015 Bosnia eliminaba a España, en la que estaba Rosa, en las semifinales de ese evento. El equipo balcánico tiene una selección tremendamente prometedora, con Dzana Musa a la cabeza. Musa juega en el Cedevita Zagreb, ya con minutos en el primer equipo desde la temporada pasada. Vendrá a jugar con el Unicaja en el Top 16 de la Eurocup.

Profundizando más en su actuación, Rosa metió 12 puntos en los últimos cuatro minutos de partido, cuando Bosnia apretaba. Dos triples cuando se acababa la posesión fueron tremendos, el último de ellos liquidó moralmente a los bosnios. El protagonismo de Rosa del ala-pívot cajista ha sido creciente durante el torneo, que ha acabado con unas medias de 11.3 puntos (45% en tiros de dos, 27% en triples y 84% en libres), 5.3 rebotes y 1.5 asistencias. Pero en la fase de la verdad, en los tres partidos desde cuartos de final, ha promediado 17.3, 5.6 rebotes y 2.3 asistencias para 17.3 de valoración (por 10.3 en el cómputo de los seis partidos). La derrota en cuartos de final ante la poderosa Alemania, que al final se quedó fuera del podio. Si su final lo hubiera repetido en la pelea por las medallas es posible que hubiera estado en el quinteto ideal.

La historia de Rosa con la selección es curiosa. Este verano fue el último descarte para jugar el Mundial sub 17 de Zaragoza, con su generación, la de 1999. En cambio, fue citado para el Europeo sub 18, que se tuvo que suspender por la tensión política en Turquía, pese a ser un año menor. De hecho, aún puede jugar el próximo campeonato de la categoría. Puede doblar con el Mundial sub 19, para cuyo billete ha sido pieza clave.

Ignacio es hijo de Juan Rosa, jerezano que jugara desde 1986 a 1995 en la ACB (Joventut, Girona y Murcia). Acabó su carrera en Los Barrios, en LEB (1998-2002), donde nació Ignacio. Su hermano pequeño, Luis, también juega en el UB Linense y forma parte de la selección gaditana de minibásket. De 2.03 metros, el ala-pívot cajista ha tenido algunos problemas de rodilla durante su crecimiento que le han tenido periodicamente parado, pero son problemas típicos en adolescentes que parecen atenuados. Ha realizado la pretemporada a las órdenes de Joan Plaza y juega habitualmente en el equipo junior, que compite en Liga EBA, a las órdenes de Paco Aurioles.

Se le considera un proyecto claro de jugador de primer equipo, pero necesita aún formarse muscularmente, algo que no ha podido trabajar aún con gran carga. Cuando entrena con los mayores sufre en el choque con los grandes, pero luce su muñeca y su facilidad anotadora también arriba. En Liga EBA promedia 15.9 puntos, 5.6 rebotes y 1.2 robos para 14.5 de valoración. Tiene campo de mejora en el triple y se trabaja con él para que elimine algún tic en el tiro. Esta temporada acaba su periplo como junior y en la siguiente ya será senior. Tocará al club (y a su familia) elegir la mejor vía para continuar su progresión como jugador. Se estudiará si mantener a algunos jugadores que acaban su periplo junior, a diferencia de este año, en el segundo equipo para aminorar así la distancia con el primer equipo. De momento, a nivel internacional, Rosa apunta que no anda lejos de los mejores jugadores europeos de su generación.