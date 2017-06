Rosa invierte la tendencia

El pasado viernes, el Unicaja anunció la renovación de Ignacio Rosa, un prometedor ala-pívot (2.06 metros) que el próximo 1 de julio será mayor de edad. Quinteto ideal en el Adidas Next Generation de Coín, máximo anotador del Nacional junior y segundo jugador menor de 20 años más valorado de la Liga EBA esta temporada, fue capital el pasado mes de diciembre para conseguir la clasificación para el Mundial sub 19 de Egipto en el Europeo sub 18 con España. El viernes, justamente, comenzó la concentración en Zaragoza para el evento planetario en tierras africanas. De una lista de 15 hombres debe haber tres descartes. Parece tener plaza fija Rosa, que el verano pasado se quedó en última instancia fuera del Mundial sub 17.

Rosa, gaditano de Los Barrios e hijo de Juan, jugador de ACB durante una década, está en el Unicaja desde edad infantil, ya jugó la Minicopa en 2012 en su primer año en la categoría. En cada salto de edad ha destacado y está en la órbita de la Federación desde que era sub 14, ya participó en torneos internacionales. El asunto es que es el jugador más prometedor desde la gran generación 96/97, con jugadores del calado de Domas Sabonis, Francis Alonso, Viny Okouo, Kenan Karahodzic o Romaric Belemene. Sabonis y Alonso, más Rubén Guerrero (año 95), emigraron a Estados Unidos y abrieron vías para que otros canteranos, con posterioridad, también lo hicieran. No de su proyección, cierto es. Los tres habían jugado desde infantil, la primera categoría en la que el Unicaja tiene equipo, en Los Guindos. El verano pasado se produjo la marcha de Gody Dike (nacido en 2001) al Real Madrid. Fue un golpe duro, este año fue el MVP del Campeonato de España cadete.

Es por ello que la ampliación de contrato de Ignacio Rosa, por cuatro temporadas, invierte una tendencia de marcha de un porcentaje significativo de los mejores talentos que salen de Los Guindos en anteriores temporadas. La idea que hay en el club es que Rosa juegue el próximo curso con el equipo de Liga EBA, que tendrá algunos jugadores ya seniors, y que forme parte del día a día de los entrenamientos de la primera plantilla, como ha ocurrido en las últimas semanas de la temporada, cuando ya debutó de manera oficial con el primer equipo en el partido ante el Betis, final de la temporada regular. Rosa hará la pretemporada con el primer equipo y uno de sus retos es fortalecerse físicamente para competir en la élite. Tuvo habituales problemas de rodillas durante el desarrollo que han ido remitiendo. Su permanencia en Málaga es un buen mensaje para el resto de canteranos.