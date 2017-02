Rubén Domínguez, un repetidor único en la historia de la Copa

Aunque el término repetidor suela estar ligado a cuestiones negativas a los 14 años, el caso del cajista Rubén Domínguez no tiene nada que ver con ello. Nacido en Puerto Real e integrado en Los Guindos desde 2011, el base vive esta temporada su tercera Minicopa. Hito único en el baloncesto español.

Cierto es que hay otros tres jugadores que se pueden denominar repetidores, pero él tiene un grado más de experiencia. Su estreno se produjo en Gran Canaria 2015 siendo jugador de minibásket y el curso pasado llegó a La Coruña ya en su primer año de infantil. Con esa precoz veteranía, Rubén Domínguez es el referente de este Unicaja Rincón Fertilidad en la pista y ya ejerció como tal fuera de ella al representar al equipo en el sorteo de la Miniciopa celebrado el pasado 11 de enero. Acompañó al bético Álvaro Herrera en el acto, donde el periodista Antoni Daimiel y el humorista Javier Coronas fueron las manos inocentes.

El base recuerda con especial ilusión su experiencia de novato en Gran Canaria: "La primera Minicopa la disfruté aunque estuviera en el banquillo, lo pasé muy bien. Porque estás allí, con tus amigos del equipo y te diviertes. Y luego competir con equipos tan fuertes como el Madrid, el Barcelona o el Baskonia". Tras la contrariedad del curso pasado, Rubén es optimista: "Cada oportunidad es especial y este año estamos sobre todo muy ilusionados con lo que podemos hacer. Creo que tenemos muy buen equipo para poder lograr un resultado importante".

Sabe lo que quiere, aunque destaca no mirar a una figura clara. "Me gusta mucho dirigir el juego, y también me gusta tirar, claro", mientras confiesa sus gustos baloncestísticos: "Aunque no sean digamos los referentes de mi forma de jugar, me gustan mucho jugadores como Nemanja Nedovic, sobre todo, o Fogg".