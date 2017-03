Otro Sasha enfrente

Sasha Obradovic imaginaba unas semifinales ante su tocayo, compatriota y compañero de selección en su época de jugador, Sasha Djordjevic. Recién cumplió los 48 años un hombre a la sombra de Djordjevic y de Zeljko con nombre y apellido pero que fue un gran jugador, con un palmarés brutal. Tres oros europeos y uno Mundial más una plata olímpica con Yugoslavia. Obradovic tiene una firme carrera como técnico, que se ha hecho fuerte en Alemania, pero que también presenta episodios en Francia, Ucrania e Italia. Ahora, en Rusia ha corregido un mal inicio de temporada. Marcha cuarto en la VT B (13-4 de balance) y en el Basket Hall tiene un balance entre las dos competiciones de 10-2. Sólo el Gran Canaria venció en la pista del Lokomotiv en Eurocup con Obradovic al frente.

El Unicaja le rompió los esquemas al técnico serbio con su tremenda victoria en el Audi Dome. "Muchos expertos asumieron que el ganador de este enfrentamiento era el Bayern y, voy a ser sincero, pensé que teníamos que jugar contra el Bayern. Incluso había empezado a prepararme para esa eliminatoria. Pero muestra lo impredecible que puede ser el Unicaja. En el primer partido no tenían ninguna posibilidad, pero en el segundo, que jugaron con mucha agresividad, dejaron al Bayern sin ninguna opción. En el tercer partido no importaba dónde tenía lugar el encuentro, las posibilidades de este tipo de juegos es siempre 50-50", decía Obradovic, al que la sorpresa le da una ventaja considerable. Ahora tiene factor cancha, que hubiera sido adverso ante el Bayern.

Plaza recogía el guante. "Demostramos con el Bayern que no siempre el primer partido es el más importante. Este partido lo tienen con presión, ir a Málaga con 0-1 sería complicado para ellos. Creo que va a pesar más que ellos han tenido más descanso que nosotros para preparar cosas específicas, aunque han manifestado que esperaban enfrentarse al Bayern y no a nosotros", dejaba caer Plaza, que aludía a cuestiones físicas para pasarle la presión al equipo que tiene factor cancha: "Nos gustaría sorprender y ganar, pero pondrán toda la carne en el asador, querrán asegurarse el tercer partido. Hemos de ser listos, no permitirles que nos barran al inicio del encuentro o del tercer cuarto. Si ganamos será porque el equipo sepa a qué jugar y ser mentalmente fuertes, pero nos ayuda saber dónde estamos, que es donde queremos estar".

"En el último partido contra el Bayern el Unicaja demostró que mentalmente preparado para jugar grandes partidos. Tuvieron muy controlado el duelo en Múnich y fue totalmente merecido que pasaran a las semifinales", alababa Obradovic al Unicaja: "Es el quinto equipo español contra el que tenemos que jugar esta temporada, y sin contar el Valencia, el Unicaja es el oponente más poderoso. En esta estructura de equipo, cualquier jugador es peligroso para anotar. Ellos tienen mucho talento en todas las posiciones, especialmente en el perímetro. Sin embargo, bajo el aro Musli y Omic causan una gran cantidad de problemas y para ganar tenemos que defenderles bien. El Unicaja utiliza la experiencia que tiene y la alta cualificación de sus jugadores. Será una dura serie".

"La dinámica del Unicaja es buena, pero quien piense que podemos hacer lo mismo que con Bayern se equivoca, hemos de ver que el rival es distinto, tiene similitud en la dureza y agresividad que plantean en ataque y defensa, pero no será lo mismo bajo los mismos parámetros. El equipo está a mejor nivel, pero no podemos esperar que la buena dinámica nos haga ganar", advertía Plaza, que aseguraba que "nos enfrentamos a un equipo que el año pasado jugó la Final Four, que tiene 8-9 jugadores de primer nivel y un buen entrenador. Sabrán el perfil de equipo que somos nosotros. Hay que ser muy duros mental y físicamente porque son equipos que empiezan con un nivel de exigencia física brutal. Debemos ser lo más fieles posible a nuestro estilo a pesar de la carga de partidos. Pero no es momento de quejarse, hay que plantear bien el partido, una buena puesta en escena, ser competitivos, tratar de llegar vivos al final del partido y dar la sorpresa".

El técnico serbio, mientras, hizo hincapié en la importancia del factor cancha porque ve difícil ganar en el Carpena. "Espero que podamos sacar provecho del factor cancha, debido a que en Málaga es generalmente muy difícil jugar, en la grada hay una fuerte presión sobre los árbitros y los jugadores rivales y no todos pueden hacer frente a ella. Para cualquier equipo es difícil jugar allí, incluso el Real Madrid ha perdido en Málaga. Por lo que entendemos lo serio contendiente que es el Unicaja y cómo justifica su pretensión al título en la Eurocup", decía Obradovic, que también reseñaba el hecho de que su equipo estuviera sin competir desde la eliminatoria ante el Zenit: "Personalmente no me gusta mucho cuando mi equipo está durante mucho tiempo sin jugar. No me hubiera importado jugar algún partido en este periodo, ya que para nosotros, en primer lugar, es importante estar preparados para este juego psicológicamente. El Unicaja golpeó al Bayern en el tercer partido, lo que hace que estén dispuestos psicológicamente muy bien, pero aun así tratarán de beneficiarse de sus fortalezas".

Habrá otro Sasha enfrente. No Djordjevic sino Obradovic. "Si ganamos en Múnich, estamos en la final", fue la profecía de Plaza tras el segundo partido ante el Bayern. La oportunidad está ahí.