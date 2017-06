Scariolo aguarda a Alberto

La selección española se concentrará en Benahavís para entrenar del 16 al 23 de julio y medirse con la selección israelí en dos partidos que tendrán lugar los días 22 y 23 de julio en Benahavís y Estepona, respectivamente. Así se dio a conocer ayer en la Diputación, con la presencia del seleccionador, Sergio Scariolo. No será la selección que participará en septiembre en el Eurobásket, pero sí el grueso del equipo que competirá desde noviembre en las nuevas ventanas para partidos internacionales que se abrirán durante la temporada de clubes.

Los hombres que dirige Scariolo se alojarán en el Gran Hotel Benahavís y se entrenarán en el polideportivo municipal de la localidad. Era inevitable no cuestionarle al técnico más laureado de la historia del Unicaja por la posibilidad de que esté Alberto Díaz. Y Scariolo manifestó su motivación por trabajar con el jugador que, ha confesado alguna vez, pone como ejemplo a su hijo Alessandro, miembro de la cantera cajista. "Espero que pueda estar, trabajar con él, ponerle en una situación ilusionante, competitiva y estimulante. No es lo mismo actuar en casa que en un grupo nuevo, pero el carácter de Alberto le podrá permitir, si finalmente está convocado, hacer lo que sabe hacer bien y seguir progresando. El nivel internacional es un desafío superior, pero me gusta pensar que en un futuro inmediato será uno de los jugadores que pueda completar un grupo relativamente amplio que forman parte del club selección española absoluta", aseguraba Scariolo, que también era cuestionado por Carlos Suárez y Dani Díez: "Miramos hacia delante para intentar garantizar un recambio generacional que vivirá otra etapa, el año siguiente otra... Es un proceso para contar con los que juegan y tienen una carrera amplia por delante y que han mostrado una disponibilidad para poder estar de forma incondicional y con entusiasmo para vestir la camiseta de la selección". Se deduce de las palabras de Scariolo que son Díez y Díaz quienes más entran en sus planes.

La selección trabajará en Benahavís del 16 al 23 de julio y jugará amistosos con Israel

El delegado Javi Salvo, el preparador físico Enri Salinas o los técnicos Paco Aurioles y Ángel Sánchez-Cañete trabajarán con el técnico italiano en la selección este verano. Un núcleo de profesionales que conoce de sus casi cinco años en Málaga. "Tienes que estar seguro de que el trabajo se haga con profesionalidad, esfuerzo, con capacidad de estar en el grupo. Si conoces estas cualidades y características por haberlas comprobado directamente, es más fácil prever que funcionen en un contexto diferente. Si uno ha probado y demostrado que vale y lo sabes por experiencia directa lo más probable es que siga valiendo y que contribuya en un contexto diferente. Después de tantos años y éxitos, uno se gana el bonus de poder elegir con quién trabaja", explicó Scariolo.

El técnico de Brescia también elogió el papel del Unicaja en su temporada recién acabada. "La segunda parte de la temporada ha sido muy buena", decía Scariolo, que cree que el equipo cristalizó a partir de marzo: "La primera parte fue algo más dubitativa, con altibajos. Cuando entró en eliminatorias de Eurocup, demostró haber digerido el trabajo previo, demostró que supo mentalizarse, aprovechó el momento difícil de un partido que se gana fuera de casa para tomar consciencia, cohesionarse más aún. Terminó muy, muy bien. Con el título en la Eurocup, un gran final de la regular season y unos buenos play off...".