Segundo 'match ball'

Hace un mes que la idea era clara: el Unicaja está listo para el play off. Aún queda otra semana para ello y la afirmación sigue vigente. El camino a seguir ha sido el de allanar el terreno, preparar la fase más decisiva de la temporada para que el viento sople a favor. Se quiere poner "la guinda", como dice Plaza. Y para ello, la primera ambición está en ser cabeza de serie. La vía es alcanzar un cuarto puesto que parece difícil, pero no es imposible. El cuadro costasoleño no depende de sí mismo, así que el único remedio está en ganar todo y esperar pinchazos ajenos. Salvada con sobresaliente la visita al Buesa Arena, los cajistas afrontan ante el UCAM Murcia (20:00, Movistar+) la segunda de sus tres bolas de partido.

Precisamente el Baskonia es el equipo que cuenta con más papeletas de ser el rival cajista en la primera ronda de play off. Contar con factor cancha favorable es el objetivo primordial porque, lo han dicho cuerpo técnico y jugadores cada ocasión que han tenido, levantar el trofeo de la Eurocup en adversidad ha sido una situación prácticamente aislada. Muestra el grandísimo carácter del Unicaja, pero en varias fases del curso se hizo patente que el Martín Carpena es una de las canchas más influyentes en los suyos del continente. Ahí han caído los tres gigantes de la ACB. Real Madrid, Barcelona y vitorianos.

Las cábalas son claras: el Unicaja necesita aún una derrota del Baskonia para igualar y superar con el average ganado, o que el Barcelona pinche sus dos envites ante Iberostar Tenerife y Obradoiro. El único que no tiene excusa es el cuadro costasoleño, al que aprietan los dos equipos insulares en sexto y séptimo puesto. El UCAM Murcia es el segundo escollo en una última semana de competición precipitada por los antojos del calendario. Los de Katsikaris, décimos, disfrutan de la calma de la zona media después de un año menos plácido de lo deseado. En enero cayó Óscar Quintana después de ganar sólo cinco partidos en 17 para que regresara Fotis Katsikaris y devolviera la tranquilidad al Palacio de los Deportes murciano. La bombona de oxígeno grana ha sido una racha de seis triunfos en sus últimos ocho compromisos, haciendo además de su casa un fortín. Allí no caen desde el 5 de febrero, en la visita del Real Madrid.

Ovie Soko y Julen Olaizola serán las únicas bajas murcianas, ante los que no caben confianzas. Importante seguir engrasando piezas y reenganchar a Dejan Musli, algo más tosco y despistado defensivamente a raíz de la lesión de tobillo que mantuvo al serbio fuera de la final de la Eurocup. Se sigue apelando a ese coraje para luchar hasta el último momento por el factor cancha, arma fundamental. De resolverse favorablemente el choque en Murcia, quedará un Betis en situación de vida o muerte. No hay margen de error.