La Selección tira de Los Guindos

La cantera de Los Guindos reluce este estío como ya lo hizo en otras épocas. Alberto Díaz y Rubén Guerrero están recorriendo el camino que en su día trazaron los Berni Rodríguez, Carlos Cabezas o Germán Gabriel. Este trío adorno su cuello con metales de enorme valor, especialmente en el caso de los dos primeros que se coronaron en Japón hace más de una década. No alcanzan esas cotas aún los jóvenes, pero empiezan ahora a recorrer la senda para hacerse un hueco cuando la Generación del 80 eche el cierre, que será más pronto que tarde.

Pero el asunto no termina aquí. La cantera verde, reconocida desde todos lo puntos geográficos de España, tiene y ha tenido una extensa representación en el equipo nacional. Un fenómeno que está teniendo una recepción muy buena en los culpables. "No hay que descubrir que el Unicaja tiene un nombre muy importante en el baloncesto español. Creo que es para estar contentos de todo el trabajo que se hace en Guindos", dice Paco Aurioles, director técnico de las bases verdes.

Aún quedan por competir unos cuantos, pero de los que lo han hecho toca destacar el papel de Rosa, que cerca estuvo de colgarse una presea histórica en Egipto. El de Los Barrios, que antes de ponerse a las órdenes de Luis Guil en la sub 19 firmó su primer contrato profesional con el Unicaja por cuatro temporadas, tuvo pronunciados dientes de sierra en el país africano. No acabó de entrar en los planes del técnico sevillano, pero cuando sí lo hizo dejó huella. Aún queda en la retina los 24 puntos frente a Estados Unidos en el duelo por el tercer puesto. No sirvieron para mucho, pero reivindicó unos minutos que mereció.

Extrañó su no convocatoria con la sub 20, que compite estos días en el Europeo en Creta, y fue el descarte en la sub 17 de Alejandro Martínez. El próximo proyecto que dará el salto al equipo de Joan Plaza es un habitual en las convocatorias del equipo nacional y se espera que siga entrando en las listas cada verano.

La sub 16 ha reclutado para este periodo veraniego a dos jóvenes cajistas. Uno de ellos es Lucas Muñoz, que acumula ya varias llamadas en otras categorías, concretamente desde la sub 13, a su corta edad. Su inteligencia en la pista y su talento competitivo son muy apreciados en la FEB, que cuenta con el cordobés de cara al futuro como un proyecto de base interesante. El otro es Alessandro Scariolo. El hijo del seleccionador absoluto y Blanca Ares ha descollado en el último tramo de temporada. Su destacable crecimiento durante el curso recién acabado le hicieron meritorio para esa lista. Ambos que darán el salto al Junior la próxima campaña, disputarán del 11 al 19 de agosto el Europeo de la categoría en Montenegro.

Luis Eugenio García y José Luis Ibáñez fueron reclamados por Joaquín Prado para el Campeonato de Europa que la Selección disputa en suelo eslovaco en diez días. Los dos, junto con Rosa, han cosechado un curso destacado en el EBA y son de los más prometedores de esta hornada en Los Guindos.

Una de las grandes noticias de este estío fue la llamada de Sergio Scariolo a Alberto Díaz y Rubén Guerrero. La del base respondía a la lógica después de la gran temporada a las órdenes de Plaza. En el pasado se veía como un futurible, pero su paso al frente lo colocan casi como fijo. De hecho, cuenta con serias opciones de dar un paso más que estar en esta lista B. Más inesperada fue la de Rubén Guerrero, tras una campaña amarga en South Florida, donde las derrotas fueron casi una rutina. El marbellí, ahora en Estados Unidos pero que se formó en la cantera cajista, se congratula por el exitoso suceso. "Ojalá que no seamos los dos últimos y vengan muchos más. Algo muestra que hayan llamado a dos chavales de la cantera en su tiempo y que ahora estamos aquí", expone el pívot. Chirriaría que los dos no debuten, el partido no es oficial, con la Absoluta este sábado frente a Israel.

Más jugadores verdes hay también en categorías menores. Juan José Castro, Iván Ruiz, Víctor Chuka o Pablo León son algunos de los que alguna vez han recibido llamada desde la FEB. Toca resaltar el caso de Rubén Domínguez, uno de los grandes proyectos que se cocinan en Los Guindos. En el quinteto ideal de la Minicopa Endesa, sería de extrañar que no tuviera un largo recorrido por los diferentes equipos de la Selección.

Un excepcional trabajo que se está viendo recompensado y de qué manera. "Aquí solo hay un secreto, que es trabajar. Si tú trabajas y los haces con fe pues tienes resultados", comenta Ramón García, director de la cantera, sobre el éxito. Nutrir al primer equipo es el objetivo prioritario de una estructura así, pero que cada verano muchos jóvenes cajistas se alisten con España solo atiende a un motivo. Esta senda es la buena.