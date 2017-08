Semillas de Los Guindos

El Unicaja confirmó su calendario de pretemporada, ya esbozado con anterioridad y al que aún le falta un remache. La plantilla debe dormir en Málaga el próximo 15 de agosto para desde el 16 por la mañana empezar a pasar pruebas médicas y test físicos. El lunes 21 cogerá las riendas Joan Plaza con el trabajo en pista.

Habrá un mínimo de cinco partidos antes del inicio de la Liga Endesa y un máximo de siete. Depende de si se gana al Valencia en las semifinales de la Supercopa (22 de septiembre) y de si finalmente se celebra la Copa de Andalucía. Está en el aire por el futuro del Betis, sin certeza aún de si estará en la ACB o en LEB. La Federación Andaluza aboga por su celebración. La fecha más probable sería el fin de semana del 2 y 3 de septiembre. El Costa del Sol se celebrará del 7 al 9, con partidos del Unicaja el jueves 7 ante el Alba Berlín de Aíto García Reneses y el sábado 9 con el Real Madrid. Seguirá el viernes 15 y el sábado 16 con Guaros de Lara venezolano y Gran Canaria, en el Circuito Movistar de Granada. Y ya llegará la competición oficial, con esa Supercopa de Gran Canaria, con un título a dos victorias.

Será una pretemporada con bloques distintos. Salvo alguna dilación, el primer día de trabajo estarán nueve jugadores del plantel: Alberto Díaz, Ray McCallum Jr., Morayo Soluade, Dani Díez, Carlos Suárez, Jeff Brooks, Dejan Musli, Viny Okouo y James Augustine. De los cinco internacionales que están con sus selecciones parece segura la presencia en el Eurobásket de Sasu Salin (Finlandia), Adam Waczynski (Polonia) y Giorgi Shermadini (Georgia). La lesión de Nedovic en el hombro y la competencia en el puesto de Milosavljevic no garantiza la presencia de los serbios en el torneo. En función de su estado físico y de la eliminación de sus equipos se irán incorporando. La plantilla al completo no estará hasta la misma semana de la Supercopa.

Y para completar el trabajo se tirará de Los Guindos. Cuatro jugadores estarán a las órdenes de Joan Plaza. Ignacio Rosa, quizá quien está más cerca del primer plantel, más los aún juniors José Luis Ibáñez, Jesús Carralero y Morgan Stilma. Salvo el último, y porque aún no está claro con qué país competirá (es español de nacimiento, aunque de padre holandés y madre italiana), los otros tres son internacionales con España. Rosa estuvo este verano en el Mundial sub 19 y no dobló con el Europeo sub 18, que juega estos días Ibáñez, para no sobrecargarle y que pudiera comenzar a buen ritmo la pretemporada con el primer equipo. Jesús Carralero también compite esta semana con la selección española sub 18 de 3x3.

Los cuatro eran piezas importantes del equipo que el año pasado fue semifinalista en el Nacional junior y subcampeón en el Adidas Next Generation de Coín. Han entrenado puntualmente a las órdenes de Joan Plaza. Rosa ya debutó en el último partido de la temporada regular ante el Betis. Es un ala-pívot de 18 años, con largos brazos y un tiro exterior muy bueno. Su asignatura pendiente es la musculación para poder competir con jugadores más fuertes. Este año entrenará a tiempo casi completo con el primer equipo y es el teórico jugador 15 en la rotación, aunque jugará con el equipo de Liga EBA.

Ibáñez es un intenso y agresivo escolta, traído hace dos veranos desde Alicante. Carralero es un potente escolta/alero malagueño en el que el club tiene mucha confianza. Y Morgan un interior fuengiroleño fajador, pero en absoluto exento de talento. En la primera plantilla habrá tres canteranos (Soluade, Díaz y Okouo). Pero hay más semillas puestas.