Señales inquietantes

El partido quizá estuvo en un triple de Waczynski que se salió de dentro cuando quedaban 40 segundos y tiraba para poner al Unicaja por delante. La secuencia posterior, después de un rebote en defensa no atrapado, no daría opción al equipo malagueño, que se postró ante el Montakit Fuenlabrada, un equipo con un núcleo interesante y que demostró que no está arriba por casualidad (82-86). El Che García, aire fresco en la ACB, advertía en la previa de que a su equipo le faltaba un gran partido en una cancha de Euroliga. Lo hizo en Málaga y el Unicaja tiene por encima un rival con el que no contaba de primeras, pero al que hay tener en consideración de aquí al final. Juega bien, tiene ideas claras y va sin presión.

El triple de Waczynski pudo cambiar el partido, pero no debería variar el análisis aunque se hubiera ganado. Emite señales preocupantes el Unicaja, como si le faltara aire. Es marzo aún y queda el tramo más importante de la temporada. Y el equipo no está fresco de mente ni de piernas. No ha sido un hundimiento, ha sido más un proceso en las últimas semanas. Tres victorias en los últimos nueve partidos han arruinado las postreras opciones de pelear el Top 8 y también han alejado a dos victorias ser cabeza de serie en la Liga Endesa. No es nada irreversible, pero hay que cambiar la tendencia. Nedovic se puso la capa de supermán en la segunda mitad y casi saca adelante el partido. Un tremendo parcial de 15-0 en cuatro minutos con el serbio en trance viró una situación muy incómoda. El Montakit había dominado todo el primer tiempo, marcando el ritmo (21-28, 35-42) sin que el Unicaja le cogiera las vueltas. Tras el paso por el vestuario (42-46) con una rocambolesca jugada que ofreció tres posesiones distintas con tres décimas por jugar y acabó con un triple de Llorca de dudosa validez), se volvió a escapar el Montakit (44-51) antes de un tremendo momento de juego cajista para colocar el 59-51. El culmen fue un dos más uno de Nedovic tras un tapón a Popovic y un brutal mate con falta adicional por golpe de Olaseni.

Se vio ahí ese punto desenfocado en el que está el Unicaja. Piernas o cabeza, quizá ambas cosas. No supo gestionar ese cambio en el guión del partido, no hizo dudar al Fuenlabrada, que demostró carácter para igualar antes de que acabara el tercer cuarto (62-62). Es en esos detalles donde se nota la falta de una brújula. Quizá ese director de juego que Plaza no acaba de encontrar en McCallum para matar los partidos, para saber leer lo que ocurre en el total del partido y no en cada jugada como ocurre con el de Detroit.

Eyenga, un jugador muy aprovechable que seguramente se hubiera quedado en Málaga de no haberse fichado ya a Milosavljevic, metía otro triple que alteraba bastante (66-72). Se tuvo en el partido el Unicaja con un triple de Alberto Díaz y con la respiración asistida de Nedovic. Se llegó a ese triple de Waczynski que se salió y que hubiera puesto un punto arriba al Unicaja a falta de 40 segundos. No entró y la concatenación de jugadas posteriores dejó sin opción en el carrusel de tiros libres. En otro detalle de personalidad, el Montakit metió seis sin fallo. Erró uno Nedovic que podía haber alterado algo el guión. Pero la victoria se fue, merecidamente, para el sur de Madrid, donde hay un equipo que reclama atención y que se ha convertido en un rival serio para un Unicaja que emite señales inquietantes.