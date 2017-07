Shane Larkin y el efecto dominó

Las vicisitudes del mercado de fichajes hacen de él un escenario singular, a la par que imprevisible. Por momentos inactivo, otros en ebullición. Al mediodía del ya pasado jueves se dio uno de esos movimientos que desatan una hilera detrás de él. Shane Larkin, por el cual Baskonia había igualado la oferta del Barça con su derecho de tanteo sobre el jugador, regresa a la NBA para enrolarse en los Boston Celtics, como apuntaba el periodista David Pick en primera instancia.

Una incorporación celtic que afecta de manera colateral al Unicaja. Y es que para el club de Los Guindos el panorama coge clarividencia. Larkin deja hueco en Vitoria para la llegada de Jayson Granger, anhelo de la entidad verde, y así el club podrá firmar a Marcelinho Huertas.

La vuelta del charrúa resulta muy compleja en lo económico por la fiscalidad vasca

Las negociaciones con el brasileño están muy encaminadas. Las sensaciones son muy positivas por ambas partes, puesto que tanto el base como el club malagueño ven con muy buenos ojos su unión. Las negociaciones aún están en marcha y la idea, en este momento, es que el acuerdo se pueda alcanzar en los próximos días.

En el seno del Unicaja el convencimiento en torno a la figura de Marcelinho es total. Una posición que se adoptó tras la negativas de jugadores como McCollum, Jackson o Cotton. A pesar de este consenso, que Jayson Granger aún tenga su futuro abierto deja una ilusionante puerta abierta.

El base uruguayo se ha convertido en una especie de rémora para el Unicaja. Comparte bastantes semejanzas con un amor platónico, donde el plano sentimental siempre va varios pasos por delante de la lógica. No escatimaron Eduardo García y Carlos Jiménez en palabras a la hora de hacer pública su intención de repescar al charrúa. El club ampara este deseo en las pocas puertas que le quedan abiertas a Granger. Muy pocos equipos de Euroliga no tienen en cartera ya a su base titular y eso va en contra del ex del Anadolu Efes. Teniendo en cuenta que China, un nivel inferior a la máxima opinión continental, y la NBA están descartadas en este escenario.

¿Dónde está el problema? El director de juego cuenta con un importante ofrecimiento por parte del Baskonia. Una cifra para la que el Unicaja, que aún guarda su derecho de tanteo, tendría que hacer un esfuerzo sideral. La fiscalidad vasca juega a favor del equipo de Josean Querejeta y para nivelar la oferta baskonista, la entidad de Los Guindos debería poner bastante más dinero. Eso sí, que el Unicaja iguale no quiere decir que el jugador juegue la próxima campaña a las órdenes de Plaza. Podría negociar el conjunto verde y también podría salir el jugador a otro país.

Otra de las vías ilusionantes para el cuadro cajista era que resultaba complejo económicamente para el Baskonia cuadrar el presupuesto con Larkin y Granger en nómina. Con uno ya en los Boston Celtics, todos los esfuerzos estarán puestos en el uruguayo. Unos movimientos que, aunque no descartan la vuelta del jugador al Carpena, sí que lo dificultan. Así, el efecto dominó terminaría dejando finalmente a Marcelinho como el base titular que Carlos Jiménez lleva buscando durante todo el verano en uno de los mercados con más entresijos que se recuerda.

Ninguno de estos movimientos son definitivos, pero sí definitorios. No obstante, a este juego de cartas aún le queda algún episodio por vivir. Con el desenlace de Larkin, al menos, todo debería acelerarse. Marcelinho es el elegido, pero no olvidan a Granger. Eeste último alimentó ayer el debate con un tweet ambiguo. "Más vale pájaro en mano que cien volando", escribió desde Miami.