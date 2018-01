"Shengelia no debería haber tomado esa autopista nunca"

Un tanto desconsolado -gran sentir general- apareció Joan Plaza en la sala de prensa, con la digestión aún por acabar de otro trago amarguísimo. "Es evidente que todo el mundo quiere ganar y hacerlo bien. Cuando ganas o pierdes de una canasta lo haces igual de bien que el rival, pero nos ha tocado perder. Son los pequeños detalles lo que hace que se decante de un lado u otro", comenzó el preparador.

Uno de los factores determinantes estuvo en el perímetro, donde Baskonia no solo anotó 13 triples más que los cajistas, sino que lo acometió con un alto porcentaje, algo deslucido al final. Aspecto que reseñó Plaza. "Lo del triple ha sido fundamental, pero seguro que no determinante", aseveró el entrenador, que también hizo hincapié en la racha de Granger, con 14 puntos en apenas 5 minutos: "Es evidente que vemos que la diferencia en el triple ha sido abismal. También la racha de Jayson Granger…Muchos se preguntarán cómo no lo paramos si le conocemos. Cuando una persona está caliente tiene ese dominio de tomar decisiones lo hace una persona imposible de defender. Luego lo hemos parado bien, pero otros jugadores han tenido buenos porcentajes".

"No hay mucho que reprobar a los jugadores por este partido, la verdad", admitió el técnico cajista, que sí consideró que el conjunto de Los Guindos debe subir sus prestaciones en ciertos aspectos del juego: "Creo que hemos estado flojos en el rebote defensivo y eso nos ha impedido correr como queríamos hacer, aunque hemos ganado el rebote. También ha habido algunos tiros cómodos que hemos fallado, no han entrado y no hay nada que reprobarle". "Hemos de jugar más duros y no tener altibajos", añadió.

El catalán enfatizó en librar a sus jugadores de culpas. "Hay que ponerse en la piel del jugador, que es el que sufre. Les dices que van a tirar de tres, más si están calientes, y que se le obligue a penetrar. Quien toma esa decisión final es el jugador. Puede hacer falta o cambiar en los bloqueos. En esa cadena de situaciones hace que sea difícil de parar. Esto es un mal que nos ha pasado a todos", dijo de la racha dedsde fuera visitante.

"Shengelia ha tomado una autopista que no debería haber tomado nunca en la vida. Creo que Augustine tuvo miedo a hacerle falta, el resto estaba pendiente de que no tiraran de tres", cerró de la última jugada Joan Plaza.