Shermadini conoce hoy el alcance de las molestias que arrastra

Vuelta del Unicaja al trabajo y al Carpena, una vez la semana pasada completó el trabajo en Los Guindos. Lo hizo Joan Plaza sin poder contar con James Augustine y Giorgi Shermadini.

El americano evoluciona bien de su contractura muscular en el sóleo de la pierna izquierda y existe una pequeña posibilidad de que llegue a Moscú, aunque sería muy justo y quizá se prefiera no arriesgar. No estará seguro Shermadini, que hoy se someterá a pruebas para ver qué alcance tienen unas molestias en el pie izquierdo que aún no han remitido. Los pronósticos en el club no son buenos, pero serán los exámenes médicos los que dictarán sentencia.

En otro orden de cosas, la ACB adelantó el encuentro de la jornada 23 de la ACB, donde el Unicaja recibe al Montakit Fuenlabrada. Es el choque más importante en clave Liga Endesa de marzo y finalmente se jugará a partir de las 18:00, media hora antes de lo previsto inicialmente. Será emitido en directo por las cámaras de Movistar +.