Shermadini sí; espera por Salin

Pasadas las 23:00 horas, poco antes de que expirara el plazo, el Morabanc Andorra comunicó de manera oficial que no igualaría la oferta enviada a la ACB el viernes pasado por el Unicaja a Giorgi Shermadini. El pívot georgiano será jugador del club malagueño las dos próximas temporadas. Con 28 años y 2.16 metros, Shermadini ha sido uno de los mejores interiores de la pasada edición de la Liga Endesa. Tras pasar, sin consolidarse, por gigantes europeos como Panathinaikos, Olympiacos y Maccabi, dio su mejor rendimiento en España, en la Liga Endesa, en equipos de zona media como el Zaragoza y el Andorra, a los que lideró a cotas altas. "El MoraBanc Andorra no igualará la oferta por Gio Shermadini. Las cifras que representaba la operación quedan fuera del alcance del club", afirmó el club pirenaico en una nota al filo de la medianoche.

Le llega a Shermadini el turno de regresar a la Euroliga. El Unicaja le ha cogido como faro interior de referencia. Queda en una delicada situación Dejan Musli. Los responsables del club sostienen con vehemencia su permanencia cuando se les cuestiona si el serbio continuará en Málaga, si bien Joan Plaza prefiere otro tipo de jugador. Su agencia de representación sostiene que Musli no saldrá salvo llegada de una oferta de equipo de nivel superior. Ahí puede haber un arreglo, porque parece mucho armamento pesado Shermadini, Musli, Viny Okouo más el ala-pívot atlético que se busca y las ayudas puntuales de Suárez. Pero la abundancia de partidos (65 garantizados) da respeto y en el club se estima que no sobran efectivos.

Shermadini, que esta semana ha sido padre de dos mellizas, eligió el proyecto del Unicaja después de tener buenas proposiciones de equipos importantes. Sus números en la Liga Endesa generaron interés. En valoración fue el segundo jugador de la liga con 21.3 de media, fue tercero en anotación de la competición española con 15.3 puntos por partido, siendo primero de la liga en canastas de dos puntos anotadas (5.25), y lo hizo con un excelente porcentaje (63.16%). Ahora no tendrá tanto minutaje pero sí el doble de partidos que jugar.

Pero el suspense del tanteo sigue, por la mañana el Unicaja había presentado una oferta en la ACB por el finlandés Sasu Salin, sobre el que el Herbalife Gran Canaria tiene derecho de tanteo. Su plazo caduda a las 0:00 horas del próximo lunes al martes. Dos temporadas ofrece el equipo malagueño por el jugador finlandés (26 años y 1.90 metros). Un escolta combativo y con buen tiro. Es uno de los perfiles que manejaba el Unicaja para cerrar la batería de escoltas y aleros con Nedovic, Milosavljevic, Díez y Waczynski.

Internacional con Finlandia, Salin es un jugador muy querido en Gran Canaria. En 83 partidos de Liga Endesa promedia 7.8 puntos (37% en tiros de tres, 40% de dos y 83% en libres) en 20 minutos por partido, mientras que en la Eurocup promedió en la última temporada 9.3 puntos por encuentro.

El Gran Canaria tiene en las posiciones de dos y tres a DJ Seeley y McKissic, fichados en el inicio del mercado, más Xavi Rabaseda y Oriol Paulí. Marcus Eriksson y Jaka Blazic están en el radar, con la posibilidad de cortar a Paulí latente. La oferta del Unicaja por Salin se acerca al medio millón de euros por temporada, cifra de máxima escala salarial en el equipo grancanario, rol que en teoría no ocupa. La idea, de partida, en el club insular es igualar la oferta. Pero, como sucedió en el caso de Shermadini, el Unicaja no abonará ninguna cantidad compensatoria y depende del Gran Canaria hacer el importante esfuerzo o no. Ambas partes negociaron la renovación durante la temporada pasada pero no se llegó a un entendimiento. La medianoche del lunes, como muy tarde, se sabrá si Salin es jugador cajista.