Shermadini, un gigante risueño

Por inversión y por cómo debe ser su influencia en la plantilla, seguramente es Giorgi Shermadini el fichaje más rutilante hasta ahora del Unicaja. Fue la primera presentación porque el viaje de Milosavljevic fue relámpago y a Salin se le espera más tarde. No pocos piensan que lo mejor es haber conseguido retenar a Nemanja Nedovic. Pero a falta de que llegue un base que ofrezca una marcha más, Shermadini viene con el aval de estar en el quinteto ideal de la Liga Endesa y de ser uno de los jugadores más productivos de la competición. Puede decir Shermadini que ha jugado en tres gigantes del baloncesto europeo como Panathinaikos, Olympiacos y Maccabi. Y que con los dos primeros ganó una Euroliga. También jugó en Ljubljana, Cantú y Zaragoza, lugares de honda tradición de baloncesto.

Con 17 años ya era internacional absoluto con Georgia Shermadini, que comenzó a destacar en el Maccabi Tbilisi y de ahí llamó la atención del Panathinaikos. Con 20 años, aunque con participación terminal, ya tenía un título de Euroliga. Quizá por ello venga con ganas de hacer algo grande. "En las competiciones ACB debemos estar en las semifinales o las finales. En Euroliga es un nuevo formato, pero creo que debemos luchar por lo más alto que podamos", dice Shermadini, que asegura estar preparado para la carga de partidos: "Por supuesto, he jugado muchos años en Euroliga y sé la demanda que hay. Sé perfectamente lo que tenemos que hacer. Jugar la Euroliga es impresionante y estoy deseando que llegue octubre para empezarla".

"Intentaré hacer felices a todos, por toda la afición, por el entrenador y mis compañeros", fue la primera declaración de un Shermadini muy risueño y cariñoso con los jóvenes del Campus Unicaja, que en la Universidad Laboral disfrutan cada día con diversas actividades y que tuvieron un premio con la visita del gigante georgiano, que sólo tiene buenas palabras para el que, de no producirse su salida, será su compañero de posición en el puesto de pívot. "Musli es un gran jugador, jugué varias veces contra él. Es increíble, tiene mucho nivel. Todo el mundo sabe que jugamos en Euroliga y exige mucho y necesitamos jugadores altos y fuertes. Y él lo es".

El renovado ayudante de Joan Plaza, Antonio Herrera, explicaba días atrás que tenían muy claro desde hacía tiempo que Shermadini era la opción para dar un salto de calidad en el juego interior. "Me explicó exactamente qué es lo que necesita de mí para el equipo. Sé que es un gran entrenador y una gran persona pero que también es muy duro", explicó Shermadini sobre su conversación con Joan Plaza: "Pide trabajar duro, dice que jugamos como entrenamos y hay que entrenar fuerte. Es su filosofía. Es muy intenso y con entrenamientos muy duros, ya lo sé".

Shermadini llegará a Málaga de nuevo en septiembre. Cuándo exactamente lo determinará hasta dónde llega Georgia en el próximo Eurobásket, para el que está convocado junto a compañeros de bastante nivel, como Shengelia, Pachulia o Sanikidze. La selección de Georgia empieza en Eslovenia en un par de días la preparación para el torneo continental. "No sé exactamente cuánto tardaremos, no sé si llegaremos lejos en el Eurobásket. Es algo a tener en cuenta, pero no creo que sea un problema", dice Shermadini. Georgia coincide en el grupo con la Finlandia de Salin y la Polonia de Waczynski, en la sede de Helsinki. Completan el grupo Eslovenia, Islandia y Francia.

"Estoy muy feliz por estar aquí, gracias a todos los aficionados. Son una grandísima afición, he jugado muchas veces contra el Unicaja y siempre estaba lleno. Espero que siga siendo igual esta temporada", se despidió Shermadini, nacido hace 28 años en Mtskheta, una ciudad de 20.000 habitantes, 20 kilómetros al norte de Tbilisi. Él pide que le llamen Gio, aún no se suelta con el español y dice que se muere de ganas por empezar la Euroliga.