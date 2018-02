A Shermadini le seduce el amarillo

Se trata de una de las leyes no escritas que mejor funcionan en el deporte en particular y en la vida en general. El prefijo ex motiva por sí solo y ayuda en más de una ocasión a sacar la mejor versión de sí mismo. Le suele ocurrir a los jugadores y ahí Shermadini no es excepción.

Al georgiano le seduce el amarillo maccabeo. Pasó por las filas del conjunto de Tel Aviv, donde no pudo explotar sus condiciones, que sí quedan patentes cuando se enfrenta a ellos. Inició esta senda cuando tras estar la primera parte de la temporada en el Maccabi, en febrero de 2013 se vio las caras con ellos aunque ya defendiendo los colores del Cantú italiano. Dibujó su único doble doble con 15 puntos y 10 rebotes, que condimentó con 4 asistencias y 3 robos para 31 de valoración. Partido donde marcó varios de sus career high en la Euroliga.

De verde cajista no bajó el listón. En el Menora Mivtachim Arena se erigió en protagonista en la victoria de los de Plaza en Israel y percutió con 15 puntos, 9 rebotes y 26 de valoración. No encontraron los de Spahija antídoto para el pívot, ¿seguirá el idilio?