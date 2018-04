Shermadini sigue dando pasos

Se cumple la séptima semana de recuperación desde que a Giorgi Shermadini se le detectara una fractura por estrés del cuarto metatarsiano del pie izquierdo, lo que le tiene de baja desde entonces. Da pasos hacia adelante el georgiano, que ayer realizó el primer entrenamiento junto a sus compañeros. Se trata de una toma de contacto del interior, que tiene mejores sensaciones. La sesión no la hizo completa y tampoco tuvo contacto, pero es un hecho que evidencia que su reaparición está más cerca.

Shermadini no ha perdido la forma en este tiempo, donde ha trabajado en el gimnasio y con la bicicleta estática para no perder cardio. Necesitará de un periodo previo de adaptación, una vez perdido el ritmo competitivo en estos cerca de dos meses, pero su vuelta a las pistas no está lejana. La idea en el club, como ha manifestado en varias ocasiones Joan Plaza, es que dispute tres o cuatro encuentros antes del play off. Por lo tanto, el encuentro del 6 de mayo ante el Gran Canaria en las islas o el 12 frente al Tecnyconta Zaragoza en Málaga parecen fechas señaladas para ese anhelado regreso.